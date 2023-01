Minde: Dengang en 101-årig legende tog en taxa fra København til Aars

AARS:Mindeordene har regnet som en mild sommerbyge efter at forfatteren Lise Nørgaard døde ved årsskiftet. Også i Himmerland har kvinden bag Matador efterladt sig vemodige spor.

Blandt andet da hun besluttede sig for, at hun ville være med til en ganske særlig begivenhed i Aars i en alder af 101 år.

Imponeret kunstner

Anledningen var indvielse af et stort gavlmaleri af Severin Boldt, den sleske tjener i hendes højt elskede tv-serie Matador. En rolle som blev spillet af hendes ven, Aars-bysbarnet Per Pallesen, der også kom til indvielsen på Kimbrertorvet en dejlig sommerdag i 2018.

Billedet var malet af Per Pallesens barndomsven Peer Poulsen, og den lokale kunstner husker levende mødet med den allerede da legendariske forfatter:

- Tænk, hun kom kørende hertil i en taxi fra sit hjem ved København, og kørte tilbage i den, da hun var færdig her. Jeg synes det var ret godt gået af en dame i den alder, fortæller Peer Poulsen.

Vin og vandbakkelser

Lise Nørgaard skulle lige have en pause inden indvielsen. Det kom til at foregå hjemme hos Peer og Inge Poulsen, som kun bor 150 meter fra den nymalede gavl.

- Det var et godt besøg. Også for to af mine børnebørn, der kendte Matador. Og Lise var ikke krævende: ”Et glas koldt vin rosé, og et par vandbakkelser, så er jeg mer’ end fornøjet”, har han citeret hende for at sige på sin Facebook-profil.

- Da vi kom ud af døren stod der nærmest en flok af fotografer, der ventede på at få et billede af Lise. Vi kunne næsten ikke komme til for alle de papparazzier, husker han også.

Over 1000 så med

Vandbakkelser var en af hendes yndlingsspiser, og da de bagefter var inviteret til buffet, husker han Lise Nørgaard gå rundt på egen hånd ogvælge mad til sin tallerken.

- Det var simpelt hen en fornøjelse at have med hende at gøre, fortæller han.

Indvielsen blev besøgt af langt over 1000 mennesker, blev det vurderet.

Gavlmaleriet hænger der endnu, men bliver muligvis malet over til august. Gavlen blev lejet af handelstanden for 130.000 kroner for fem år, og det beløb mener man ikke at kunne finde igen.