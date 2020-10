Mindre Runrig, mere Dylan: Det spiller bare for Jonah Blacksmith

Folkrockalbum

Jonah Blacksmith: ”Brothers”

Når en solist eller et band har udgivet tre singler allerede inden en albumudgivelse, kan det godt være en skuffelse at høre hele albummet. Man har jo stiftet bekendtskab med det mest interessante. Det nye risikerer at lyde som fyld.

Men så er der heldigvis også de musikere, der selv efter flere singleudgivelser stadig formår at gemme en lang række godbidder til albummet.

Til dem hører Jonah Blacksmith.

Thyboerne har allerede beriget os med singlerne ”Monster”, ”Honey” og ”Dreams” - ja, ”Monster” har såmænd været ude i et års tid - men der er masser af guld tilbage blandt de øvrige syv numre på albummet ”Brothers”, bandets tredje og hidtil mest helstøbte og vellykkede.

Jonah Blacksmith, personificeret ved brødrene Simon og Thomas Alstrup, har altid holdt et højt bundniveau i både sangskrivning, udførelse og produktion. Men på det nye album er barren sat nærmest tårnhøjt. Det er svært at sætte fingeren på noget, der ikke bare spiller, giver mening og i det hele taget lyder tæskegodt.

Skruer ned for effekterne

Skal man absolut kritisere Jonah Blacksmith for noget, må det være, at de til tider har haft en tendens til at dyrke det pompøse og svulstige lydbillede lidt for intenst. På det nye album har de dæmpet festivaleffekterne med orgelbrus, guitarfræs og buldrende tamtam-fills og givet mere plads til de eftertænksomme og melodiøst afdæmpede nuancer i musikken, og det klæder dem fantastisk godt.

Der er ganske enkelt kommet mindre Runrig og mere Dylan over drengene, hvis man skal være lidt polemisk.

Et eksempel er nummeret ”Earthquake”, hvor bandet formår at inkorporere et markant korelement i en sang, der samtidig holdes i et afdæmpet halvakustisk leje. En ikke helt nem øvelse, som imidlertid lykkes uden at lyde kunstig.

Men bare rolig: Der er stadig sange, der nok skal gøre fyldest på festivalerne, som forhåbentlig vender tilbage næste år. Førnævnte ”Dreams” og ”You don’t know yet” er oplagte fadølsvingende syngmed-sange til de lyse sommeraftener.

Eftertænksom tone

Lyrisk bakkes de nye sange op af en tilsvarende eftertænksom tone. Jonah Blacksmith er ikke længere så optaget af at hylde deres ophav og det Thy, de er rundet af. De beskæftiger sig nu med det liv, de lever, og de drømme, de har, lige nu og her i livet.

Og når man til vejs ende med albummet, er det vanskeligt ikke at blive berørt af den rørende afskedsballade ”Right here”, der runder både pladen og livet af med den smukke udgangsreplik: ”Your songs will all be sung / and we’ll keep on singing on / but it’s time to put your banjo down”.

Jonah Blacksmith: ”Brothers”

Warner Music

Udkommer 23. oktober

Jonah Blacksmith spiller tre udsolgte koncerter på Skråen, Royal Stage, i Aalborg 11. og 12. november