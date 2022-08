Minister om ulige fordeling af milliarder: - Et enigt Nordjylland fjerner ikke afgørende knast

NORDJYLLAND:Det er ikke fordi, det ikke gør indtryk på kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at samtlige nordjyske borgmestre og at alle folkevalgte politikere på nær ministre er gået sammen i en fælles henvendelse om at få taget fordelingen af kulturstøtten op til undersøgelse.

- Jeg er glad for, at nordjyske kræfter på tværs af partier presser på for, at den her diskussion bliver ved at være her. Det er vigtigt, at lokale kræfter står vagt om, at der skal større retfærdighed til - det er også noget, jeg kan stå på som minister, siger Ane Halsboe-Jørgensen, der dog fortsat ikke ser årsag til at nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med anbefalinger til en omfordeling.

- Da jeg sidste år sagde nej til et ekspertudvalg, var det ud fra tanken om, at vi ikke skal bilde os ind, at en ekspertgruppe løser den største udfordring på området. På det samråd, Preben Bang Henriksen (V) kaldte mig i, var hans Venstre-kollega fra Frederiksberg med. Jeg gad godt se de to blive enige om en fordeling af kulturkroner på tværs af landet, siger kulturministeren med en henvisning til, at lokalpolitik har vist sig at veje tungere en partipolitik, når det kommer til den statslige kulturstøtte - ingen vil af med noget i deres kommune, så andre kan få.

- Jeg vil meget gerne blive klogere på, hvordan det opleves derude, og på, hvordan vi kan gribe det an. Men den store knast er fortsat at finde 90 mandater til en omfordeling, siger hun.

Betyder det, at du ikke tror på, at der nogensinde kommer en omfordeling?

- Jeg tror på, at det kan løses, hvis vi gør et grundigt forarbejde, og det er noget af det, jeg arbejder med. Det går langsomt, og det er jo sjovere med hurtige løsninger, men for mig at se er det den eneste vej frem, for jeg kan jo se, at kulturministre før mig har lagt arm med skævheden uden at lykkes. Det lykkedes jo heller ikke, da Preben Bang Henriksens parti havde regeringsmagten. En stor del af de udfordringer, vi bokser med i dag, stammer fra den kommunalreform, Venstre stod bag, siger Ane Halsboe-Jørgensen og henviser til omlægningen under reformen, hvor man tog de amtslige tilskud til kultur og gjorde dem til statslige udgifter - uden at udligne eller lave en model for en revurdering af fordelingen i talt med udviklingen af samfundet.

- Jeg er meget optaget af den her dagsorden - at kultur er tilgængelig for alle, uanset hvor i landet man bor, siger Ane Halsboe-Jørgensen, her fotograferet ved åbningen af "Vilde Hjem" i Det Grå Fyr i Skagen. Foto: Michael Madsen, Octomedia

Det seneste år har hun brugt tid på at besøge kulturaktører rundt i landet.

- Jeg har indhentet erfaringer fra hverdagen og lavet politiske sonderinger. Jeg vil meget gerne lytte til kollegaer, der er optaget af spørgsmålet, og jeg er meget interesseret i, hvilket billede der tegner sig i de andre partier. Er det her Preben Bang Henriksen, der gerne vil have penge til Nordjylland, eller er det Venstre? Indtil vi finder løsninger, har jeg været optaget af at styrke de kulturtilbud, vi har. Da Preben Bang Henriksens parti havde magten, sparede de hvert år to procent på al kultur. De besparelser har vi stoppet - oven i købet er der tilført penge, blandt andet en million kr. til Skagens Kunstmuseer. Det løser ikke skævheden, men det gør, at vi i det mindste ikke udhuler år efter år, siger Ane Halsboe-Jørgensen, der ikke umiddelbart ser for sig, at der kommer nye penge til området.

- Vi kommer ikke til at lave denne her øvelse uden, at der er nogen, der kommer til at have mindre, end de har i dag.

Preben Bang: Nu går vi i gang med fodarbejdet

Når kulturministeren tvivler på, at venstre-folk i fx København og Frederiksberg vil bakke op om en omfordeling, så påpeger hun en vigtig knast, mener Preben Bang Henriksen.

- Nøjagtig samme problematik har man med kommunal udligning og placering af statslige arbejdspladser. Men betyder det så, at vi bare dropper at ændre på det? Det har jeg absolut ikke tænkt mig, men det er da rigtigt, at det kræver en del fodarbejde, og det må vi så i gang med. Hver i vort parti og uagtet, om røde eller blå regeringer tidligere har praktiseret ordningen. Hvis man stopper, fordi der er modstand i eget eller andre partier - eller de 90 mandater endnu mangler - hvornår sker der så noget, siger Preben Bang Henriksen.

Er det din personlige kamp, eller har du opbakning fra en større del af Venstre?

- Foreløbig er det en personlig kamp for mig - og sikkert også for mange af mine kollegaer. Det er et langt sejt træk, som man desværre ikke bare underkaster en hurtig afstemning i folketingsgruppen. Det kræver et fornuftigt og velunderbygget forslag, siger venstre-politikeren, der gerne ser en klarere udmelding om, hvor kulturministeren selv står i sagen.

- Jeg kunne godt efterlyse en lidt mere optimistisk holdning fra vor nordjysk valgte minister. Når Ane Halsboe-Jørgensen allerede er i gang med at tælle mandater - og dermed stort set har opgivet - bør hun have for øje, at det, som henvendelsen lægger op til, ikke er et øjeblikkeligt ændringsforslag. Der foreslås i stedet nedsættelse af en ekspertgruppe til at fremkomme med et forslag til en ny fordelingsnorm - en fremgangsmåde, der benyttes på mange andre indviklede områder. Så hvorfor ikke her?

I Kulturministeriet påpeger Ane Halsboe-Jørgensen, at hun ikke lukker nogen muligheder ned, og at det er en problematik, der optager hende.

- Jeg er meget optaget af den her dagsorden - at kultur er tilgængelig for alle, uanset hvor i landet man bor, siger hun.

