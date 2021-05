“Minkavlerne” er ikke så sjov, som den kunne være

TV-DRAMA - “Minkavlerne” - sæson 2, afsnit 1-4

Da produktionen af første sæson af komedieserien “Minkavlerne” på TV 2 Zulu var undervejs, var coronavirus forholdsvis ukendt. Og ingen havde forestillet sig pandemiens omfang eller en stålsat regering, der besluttede at få aflivet alle mink i Danmark af frygt for en særlig mutation. Det var vel nærmest tilfældigt, at serien har en minkfarm som omdrejningspunkt - det var bare et eksempel på noget bøhland-agtigt.

Rollerne var nogle elskelige tosser. Ja, eller de fleste var elskelige. Nogle var bare tosser.

Første sæson var først og fremmest bygget op over de konflikter, der kom af, at den urbaniserede bror Jakob (Ruben Søltoft) vendte tilbage til fødefarmen og blev konfronteret med den hverdag, hans familie - far Niller (Niels Hausgaard), mor Gerda (Kirsten Lehfeldt) og brødrene Martin og Allan (Kasper Gross og Jonas Mogensen) - havde levet hjemme i landsbyen, mens Jakob havde taget uddannelse og lært at drikke caffe latte i storbyen.

Og i det store hele fungerede det godt.

Persongalleriet er udvidet i anden omgang, men ikke alle er lige skægge. Foto: Per Arnesen/TV 2

Der var masser af sjove scener, men seriens styrke var rollerne, der i de fleste tilfælde var objektivt sjove - og så måske ekstra sjove i denne ende af landet, fordi mange af os kender typer som seriens roller i virkeligheden.

Problemet i anden sæson, hvor vi nu er halvvejs, er, at hvor de sjove roller, replikker og scener, vi nød i første sæson, stadig er til stede, har de kedelige eller mislykkede scener, som første sæson også bød på, bredt sig.

Minkavlersønnerne Allan (Jonas Mogensen, tv.) og Martin (Kasper Gross) var sjovere i første sæson. Foto: Per Arnesen/TV 2

Men først skal serieskaberne have ros for det super-enkle kunstgreb, der tillader, at “Minkavlerne” slet ikke behøver forholde sig til, at minkerhvervet i Danmark de facto er nedlagt. På første billede i første afsnit af anden sæson står der “Nordjylland 2018”.

Og så er det problem løst. Billigt og elegant.

Det helt store scoop i serien er Niels Hausgaard i rollen som den vrangvillige og selvretfærdige minkfarmer Niller. Han er så overbevisende i hvert eneste sekund på skærmen, at skuespillerne omkring ham egentlig ikke behøver gøre noget særligt. Hver eneste gang han åbner munden, er han sjov … på den der Niels Hausgaardske måde, han har perfektioneret i sange og sceneshow de seneste mange årtier. Det er ikke lårklaskende, men det er altid sjovt!

Brødrene Martin og Allen var sjovere i den første sæson. Kasper Gross’ Martin er den mest interessante af de to. Han prøver at være ansvarlig, og han prøver at handle moralsk, og det lykkes så godt som aldrig. Det fungerer egentlig stadig.

Præmissen for Jonas Mogensens Allan er, at han ikke forstår - eller gider tage hensyn til - sociale normer. Det var sjovt i starten, men på længere sigt bliver hans viften prutter op i hovedet på folk og vaden indenfor med mudder og minklort på gummistøvlerne anstrængende og kedeligt. Det er ikke tilstrækkeligt sjovt i sig selv.

Flere af deres scener sammen giver fornemmelsen af, at der i manuskriptet har stået “improviser”, og at de så har forsøgt det. Men alt for ofte bliver resultatet trægt og træls - og slet ikke så morsomt, som de givetvis havde planlagt.

Jakob (Ruben Søltoft) og hans romance med Maria (Anna Stokholm), der viser sig at være hans halvsøster, er i udgangspunktet sjov. Men den bliver presset for langt ud. Foto: Per Arnesen/TV 2

Handlingssporet med bror Jakob og hans romance med Maria (Anna Stokholm), som viser sig at være hans halvsøster, er et andet eksempel på en præmis, der nok har komisk potentiale - ikke mindst på grund af Frank Hvams hyper-konfliktsky præstefar til dem begge - men som bliver presset alt for langt ud til, at vi kan blive ved med at grine af det.

Men det allerværste ved anden sæson er Mia Lyhne som Thordis. Den rolle er gennemført belastende og stort set aldrig sjov. Og det er frygtelig ærgerligt, for Mia Lyhne kan sagtens være sjov. Det har hun demonstreret til overflod i blandt andet “Klovn”. Men det er ikke gjort med at trække overlæben op over fortænderne, tage en kikset paryk på og tale med en pivende stemme. Det kunne man måske slippe afsted med i et sketchshow eller et enkelt revynummer. Men for en tilbagevendende rolle, der insisterer på at skulle være sjov, rammer det ved siden af.

Der er et par scener her i anden sæson, hvor Niels Hausgaard triller rundt på en elscooter og uvægerligt kører fast i minkfarmens mudder. Hver gang bliver han skubbet fri igen. Sekvenserne er selvfølgelig lagt ind for at illustrere og supplere det fjollede i, at han er for stolt og tvær til at indrømme, at han er blevet dårligt gående. Men den fastkørte elscooter bliver en metafor for serien. Scener og handlinger kører fast i mudderet. Og der skal virkelig lægges kræfter i - både af klipperen og af os seere - for at få dem skubbet hen til næste grin.

Jeg håber, der kommer flere grin og mindre køren fast i mudderet i sidste halvdel af sæsonen, for intentionen er sympatisk, de fleste roller fungerer, og der er stadig masser af komisk potentiale til, at også anden sæson bliver rigtig sjov.

Manuskript: Kasper Gross og Jonas Mogensen

Instruktør: Mick Øgendahl

TV 2 Zulu, mandag aften, og TV 2 Play