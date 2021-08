Mød fire kunstnere på spritny festival i Aalborg: - Jeg håber, at jeg om fem år er bare en brøkdel så lykkelig som nu

- Kan vi få bygget en bunker med vand i, lyder et spørgsmål fra en af grupperne, hvor unge kunstnere på tværs af genrer i disse dage arbejder på at skabe fælles værker.

Anledningen er Mutation Week, en festival, der skal give en scene til den generation af kunstnere, som nogle kulturinstitutioner i år springer over, fordi de er booket op på grund af efterslæbet fra coronanedlukningerne. Derudover handler festivalen om at skabe kunstneriske fællesskaber på tværs mellem kunstnerne, der kommer fra den øvre del af det lokale vækstlag, og som den seneste uge har samarbejdet under vejledning fra kunstneriske mentorer og teknikere.

De tæller lige nu ned til lørdag, hvor du som publikum kan opleve resultatet på på Limfjordsværftet.

Inden da kan du møde fem af deltagerne her.

Freja Sande. Foto: Simon Borregaard

Freja Sande, 19 år, Aalborg

Som kunstner ... forsøger jeg at dygtiggøre mig inde for en masse forskellige fag, men opfatter primært mig selv som skuespiller, billedkunstner og musiker. Jeg prøver altid på at udfordre mig selv, både solo og i fællesskab med andre. Oftest arbejder jeg med meget menneskelige og personlige temaer, men egentlig primært ud fra en ide om, at kunst ikke behøver være noget storslået og dybt, men faktisk bare er en lækker gave til dig og mig.

Mutation Week har indtil nu været … uhyre udfordrende men også et meget givende projekt. Det er i sandhed en gave og en ære at få lov til at arbejde med- og omkring så mange dygtige og fantastiske mennesker, men mixet af så vidt forskellige kunstarter har virkelig tvunget os til at tænke ud af boksen og arbejde sammen - på højtryk!

På festivalen lørdag kan man opleve mig ... trukket et stykke tilbage fra scenekanten, da jeg -og min gruppe arbejder med en selvstændig installation. Jeg kommer derfor til at flokke meget rundt sammen med alle de dejlige gæster.

Om fem år ... aner jeg ikke hvor jeg befinder mig, men hvis jeg tør håbe på noget, er det, at jeg stadig gøgler rundt i kunstens verden og er bare en brøkdel så veltilfreds og lykkelig som nu.

Nikolaj Skjold. Foto: Simon Borregaard

Nikolaj Skjold, 35 år

Profil: Elektronisk musiker, der arbejder med bl.a. multikanals-lyd

Mutation Week har indtil nu været … en bombe af sanseindtryk og inspirerende workshops. Vi har fået plads til at tænke stort i skabelsesprocessen.

På festivalen lørdag kan man opleve mig i … et immersive-værk, jeg har lavet med Kamilla Gamborg, og som indeholder bl.a. vandspejling, lysspil gennem vand og flerdimensionel lyd i quadrofoni. Værket kan kun opleves af én person ad gangen.

Om fem år er jeg … 40 år og stadig nostalgisk over Mutation Week 2021.

I alt 18 kunstnere deltager i den nye tværkunstneriske vækstlagsfestival, der skal munde ud i en seks timers festival lørdag 28. august kl. 13 til 19. Initiativtagerne bag er Det Hem'lige Teater, KORMA og Kunsthal NORD. Kunstnerne får hver et honorar på 7.000 kr. for at deltage i ugen og skabe 30 minutters indhold til festivalen. De arbejder sammen i grupper på tre, der er sat sammen af Mutation Week. De har et produktions/materialebudget på op til 10.000 kr. og understøttes af lydteknikere fra Huset, en scenemester fra Det Hem'lige Teater og kunstneriske mentorer (Inga Gerner Nielsen, Minna Johannesson, Emil Rostrup, Mikkel Rostrup, Christian Skjødt Hasselstrøm). Alle kunstretninger repræsenteret af kunstnere i gruppen skal også repræsenteres tydeligt i deres værk til festivalen. Læs mere om festivalen her.

Heine Gade. Foto: Simon Borregaard

Heine Gade, 26

Profil: En udforskning af emner gennem en humoristisk tilgang, ofte med udgangspunkt i social kritik og med en snært at meta og det morbide, hvis tilstedeværelse afhænger af projektet.

Mutation Week har indtil nu været ... en fantastisk oplevelse, der har sat enhver kreativ fiber i min krop på arbejde. Det har været sindssygt hårdt, men også noget af det sjoveste og mest inspirerende, jeg nogensinde har givet mig i kast med.

På festivalen lørdag kan man opleve mig ..., Kamilla Mez og Uffe Christensen, sammen med vores fælles ven Ole, og så vil jeg ikke sige mere om det.

Om fem år har jeg ... udgivet bøger og teatermanuskripter og lever af at skrive.

Rikke Bogetoft. Foto: Simon Borregaard

Vi åbner op for et univers, hvori havfruer slænger sig på den varme beton langs Limfjordsværftet. Rikke Bogetoft, kunstner

Rikke Bogetoft, 26

Profil: Interdisciplinær performance & video kunstner

Mutation Week har indtil nu været … en katalysator for utroligt spændende samarbejder på tværs af kunstneriske praksisser, og har fungeret både som en udfordring og et springbræt i min egen proces. Netværket er et inspirerende miljø at arbejde i - et frisk pust i en tid, hvor vi som kunstnere har været tvunget til soloarbejde.

På festivalen lørdag kan man opleve mig i … en konstellation af video, lyd og bevægelse, der munder ud i en intermediel performance i samarbejde med Liva Mo og Nina Rose. Vores værk udforsker spændingsfeltet mellem stemme og stilhed, og vi henter inspiration fra sirenefiguren og åbner op for et univers, hvori havfruer slænger sig på den varme beton langs Limfjordsværftet. Vi inviterer publikum til et intimt møde med vores æteriske sang, sunget af den hybride teknologiske krop.

Om fem år er jeg … fortsat i spændende tværdisciplinære projekter, der udforsker relationerne imellem performance og video. Jeg er lige nu dybt optaget af konceptet ‘post-live’ og håber at fordybe mig i det over de kommende år som et længerevarende researchprojekt. Som kunstner er jeg meget interesseret i at kortlægge mine undersøgelser på tværs af medier og ønsker at opbygge et dybdegående katalog af viden i samspil med mine oplevelser.

Mutation Week Festival løber af stablen lørdag 28. august på Limfjordsværftet fra 13 til 19.

Der er gratis mad fra Arctic Streetfood inkluderet i billetten (50 kr.) til de første 200 publikummer. Billetter kan købes både online og ved indgangen.

Se flere billeder fra arbejdsugen her: