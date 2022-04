Møde om et mere lige Danmark aflyst 24 timer før aftale: Arrogant og sigende

NORDJYLLAND:Det var i en mail, at aflysningen tikkede ind - blot 24 timer før, mødet skulle afholdes.

Blandt talere til dagens debat i folketingets kulturudvalg om fordelingen af statsstøtte til kultur til landets kommuner skulle der udover politikerne have været repræsentanter fra en række store brancheorganisationer, KL og kulturledere fra flere steder i landet.

Og så altså Tao Lytzen, medstifter af PixlArt i Østervrå, der viser danske og internationale fotokunstnere i nye rammer, der når ud til publikum, hvor vi ikke venter det. Men sådan bliver det ikke.

- Der sker det, som der så ofte sker, når vi skal i gang med at debattere fordelingen, nemlig at nogen finder en vej ud. Jeg ville ønske, at der var nogle politikere, der havde mod nok til at sige, at de ikke har tænkt sig at ændre på noget. Så kan det være uretfærdigt og meningsløst i et land, der har som mål at være i balance, men så kalder man det i det mindste det, det er, siger han.

Klaus Holstings portræt af politikeren Marie Krarup projekteret op på et fyrtårn. Pixlart

En gruppe efterskoleelever ser Jacob Ehrbahns billeder af flygtninge i Middelhavet projekteret op på PixlArt-bussen. Pixlart

Hvor bliver de vægtige stemmer af?

PixlArt, der har eksisteret siden 2015, har det som en målsætning at kæmpe for en procent mere af de statslige kulturmidler til Nordjylland. Det kan lyde lidt ydmygt, men sådan, som de danske borgeres penge er blevet fordelt gennem årene, vil bare én procent ekstra gøre en stor forskel.

Nordjylland får i dag under tre procent af de samlede statslige kulturmidler, selv om elleve procent af landets borgere bor her.

I 2020 udbetalte Kulturministeriet 12,7 mia. kr. til kulturelle formål. Det er en samlet stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til året før - primært pga. hjælpepakker som følge af COVID-19, samt voksende udbetalinger vedr. mediestøtte (16 pct. gik i 2020 til radio og tv). På billedet foredrag i Musikkens Hus i Aalborg arrangeret af PixlArt. Pixlart

- Det er en meget høj pris, vi betaler for forskelsbehandlingen. Både i forhold til livskvalitet - vi har jo ikke mindre brug for at blive udfordret og dannet her end andre steder i landet - men også i forhold til egnsudvikling, turisme, tiltrækning og fastholdelse af borgere mv. Hvis man taler om et Danmark i balance, som jo er så moderne lige nu, så er dette en af de vildeste skævvridninger, der går under radaren, for vi taler om enormt mange penge. Og ser vi på afledte effekter, er konsekvenserne enorme. Man snakker så meget om bloktilskud - bare stop med det og giv os vores egne penge tilbage, så skal vi nok selv balancere dem, siger han.

Han har de seneste år kunnet spore en større bevidsthed hos folk om skævvridningen, men han savner, at nordjyder med vægtige stemmer går ind i debatten - det er det, der kan gøre en afgørende forskel, mener han.

- Som jeg oplever det, er det i høj grad de små og mindre aktører, der tager debatten. Mange af de store kulturelle fyrtårne heroppe modtager allerede statsstøtte og er bange for at få en over næsen, så de holder sig tilbage fra at blande sig - det forstår jeg udmærket hvorfor. Men de har jo en gennemslagskraft, pondus og en organisation, der i højere grad har ressourcer til at få det på dagsordenen, siger han.

- Region Nordjylland kan enten udvikle sig eller afvikle sig. Bortset fra Aalborg er kulturlivet mange steder så udpint, at der ikke er skabende miljøer - de steder, der sker noget, er det på trods på grund af ildsjæle. Det kan de kun gøre i en periode, før de brænder ud, siger Tao Lytzen, der udover støtte fra Frederikshavns Kommune har fået støtte fra Det Obelske Familiefond. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

På samme måde savner han visionære politikere, der går ind i kampen.

- Vores borgmestre samt folketingspolitikere burde kunne stå sammen om den her sag. Skævheden er fakta - det handler om hardcore tal. Vi har i dag en omvendt Robin Hood model, hvor man tager fra de mest udsatte kommuner og giver til de mest velhavende kommuner, men ingen politikere heroppe - med få undtagelser - brokker sig over det. Det er ud over min fatteevne, at ingen tager den på sig - at ingen forstår, at nogle af de andre problemer, vi kæmper med heroppe, kan hjælpes på vej ved at gå ind her, siger han og henviser til beregninger der viser, at kultur genererer store indtægter i kommunekassen samt genererer turisme og egnsudvikling.

PixlArt modtager ikke statsstøtte, men et tilskud på 200.000 kr. årligt fra Frederikshavns Kommune, og genererer omkring to mio. kr. i omsætning. Det forhold mellem tilskud og omsætning svarer overens med den undersøgelse, som Aalborg Kommune foretog i 2018, der viste, at hver gang, kommunen investerer en krone i kultur, løber der ti kroner tilbage til kommunekassen i afledte effekter.

- Når der ikke er mange levende kunstmiljøer i Nordjylland, og når det er så meget nemmere at være kunstner i København end her - jeg ved det, for jeg selv boet i København i 15 år, så begynder man at få et identitetsproblem i Nordjylland. Den kongelige ballet skal nok komme herop et par dage, men det gør bare ikke en forskel resten af året her.

Har du en forventning om, at der bliver sat et nyt møde op?

- For at være ærlig, så har vi ingen forventninger. Det er en ren afmagtsfølelse. Vi har stadig som målsætning af flytte bare én procent mere af statsstøtten til Nordjylland. I bedste fald er det ikke nogen, politikerne tager fra København, men nogle, de tilfører Nordjylland.