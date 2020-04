Mørk synger om at holde fast i sig selv i parforhold: Kærlighed er et kraftigt stof, kanylen er bare byttet ud med en partner

Bandet MØRK vandt i 2018 årets Band Battle på Skråen, og de har siden arbejdet på at finde sig selv musikalsk. Fra basen i Aalborg arbejder de nu på nye sange til deres første fuldlængde album.

Vi har spurgt forsanger og sangskriver, Anders Mørk, ind til den nye single “Afhængig Af Kærlighed“, som han ikke kan tale om uden også at komme ind på sit brud med sin ekskæreste og sit arbejde med at finde sig selv i et forhold.

Hør “Afhængig Af Kærlighed“ her (video af kunstner Doctor MOon)

Hvad fik dig til at skrive nummeret?

- Jeg skrev det i en periode, hvor jeg var ved at slå op med min ekskæreste. Jeg var begyndt at bemærke, hvor meget jeg gik på kompromis med mine grænser og ønsker for fremtiden, bare for at få endnu et fix af tryghed, nærhed og kærtegn. Kærlighed kan være et meget kraftigt stof. Kanylen er bare byttet ud med en partner, og kemikalierne producerer hjernen selv. Man bliver mere og mere hooked, og nogle giver afkald på venner, familie, og egne interesser undervejs.

Mørk. Fra venstre Asbjørn Glad, Sebastian Gall, Aske Stubkjær og Anders Mørk. Foto: Lars Pauli

Det er et noget dystert billede af parforhold, behøver man at miste sig selv?

- Nej, men det er der bare mange af os, der gør, jeg har selv ikke formået at være i et forhold uden. Jeg er håbløs romantiker, og jeg tror rigtig meget på kærligheden, og det gør måske, at jeg sætter barren lidt højt i forhold til, hvilket forhold jeg vil have - alligevel ender jeg med at give afkald på meget af mig selv, i misforstået godhed. Der skal bare findes en balance, og den arbejder jeg stadig på.

Mere om Mørk MØRK vandt i 2018 årets Band Battle på Skråen. De arbejder lige nu på en efterårsturne og på nye sange til deres første fuldlængde album. Bandet består af Anders Mørk (sang), Asbjørn Glad (guitar), Sebastian Gall (bas) og Aske Stubkjær (trommer). De går, eller har alle gået, på Aalborg Musikkonservatorium og har spillet sammen siden 2017. Du kan følge dem på Facebook, Instagram og Youtube. VIS MERE

Hvordan kan du mærke det, når du begynder at give afkald på dig selv?

- Vores nye nummer starter med verset “Jeg har aflyst aftaler for at ligge i din favn“. Og det slår nok hovedet på sømmet - det med at jeg ikke formår at opretholde min egen hverdag. Hvis jeg har en aftale med venner om at mødes til en koncert eller over nogle øl, og jeg har en aftale med min kæreste om, at hun skal med, og hvis hun så pludselig er for træt eller ikke har lyst, så er jeg alt for tilbøjelig til at melde afbud og blive hjemme med hende, i stedet for selv at tage afsted. Min selvstændighed ryger simpelthen.

Er det ikke en del af et parforhold, at man opgiver en del af sig selv?

- Jo, men hvad er det, den anden bliver forelsket i, i første omgang? Det er jo ikke en halv version af den, man er. Selvfølgelig skal der indgås kompromisser undervejs, men det skal ikke være sådan, at man selv og ens venner ikke længere kan genkende en.

Hvor kommer selvopgivelsen fra, tror du?

- Jeg er begyndt at læse meget om imago-terapi, en parterapiform, der handler om, at vi har det med at finde en partner, der giver os præcis de udfordringer, vi har brug for at blive udfordret på. Alle de sange, jeg har skrevet det seneste halvandet år, tager afsæt i teorien om, at vi fra barnsben lærer, at vi kun kan modtage kærlighed ved at ændre os selv. Der er altid et eller andet punkt, hvor vores forældre ikke spejler os eller kan rumme os, og som vi må undertrykke. Det tager vi med os ind i voksenlivet. Vi finder en partner, der fuldstændig matcher vores forældre, fordi vi har brug for at få vores behov opfyldt af nogle, der i virkeligheden ikke kan opfylde dem. Det føles trygt, fordi det er en dynamik, vi kender. Kan vi lære denne mekanisme i os selv at kende, så er vi meget bedre rustet til et parforhold, fordi vi kan tage hånd om problemerne som voksne mennesker, i stedet for at gå i barndom, når vores grænser bliver overtrådt. Vi kan påtage os et ansvar her.

- Vi glæder os sindssygt meget til at komme ud og spille live igen. Vi elsker stemningen og den udveksling af energi, der sker mellem os og publikum, og mon ikke koncerter bliver endnu bedre efter denne krise. Jeg tror, vi alle er godt sultne efter nærhed, og samhørighed, siger Anders Mørk. Foto: Lars Pauli

Hvorfor skrive sange om det, du kunne også bare studere det i fritiden?

- For mig er sangskrivning en måde at få sat struktur på mine tanker. Det er også nemmere at snakke med andre om svære følelser efter, at jeg har nedfældet dem i en sang. Der sker noget i processen med at bygge nummeret op, der gør, at jeg bedre forstår, hvad det egentlig er, jeg vil sige. For mig er det desuden et skridt i en helt ny spændende retning at tage sådanne temaer op i musik.

Hvad giver det at skrive på dansk?

- Det opstod første gang for to år siden, hvor jeg en dag var helt nede over et skænderi med min nu ekskæreste. Jeg satte mig ned i en park her i Aalborg, og jeg måtte bare have det ud på skrift. Jeg kunne ikke bruge energi på at oversætte det til engelsk først, og siden da har jeg skrevet på dansk.

Foto: Lars Pauli

Hvad håber du, at lyttere får ud af nummeret?

- Det er tænkt som vores forårs/sommer hit med et “kast-din-fadøl-i vejret”-omkvæd, selvom det nu ikke er mange festivaler, vi kommer til at spille på i år efter nedlukningen. Til gengæld håber vi, at folk vil nyde den i godt selskab i haven med en kold fra køleskabet. I nummeret ligger en opfordring til at slippe alle de forestillinger, vi går rundt med om, hvordan vi bør være, turde indrømme vores fejl, arbejde med dem, og bare være os selv, så skal det nok gå.

Anders Mørk, 29 år, går på konservatoriet i Aalborg og har planer om at uddanne sig til psykoterapeut bagefter og derefter imago-terapeut, ved siden af musikken.