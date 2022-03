Muligvis det bedste afsnit “Badehotellet” i hele serien

TV-DRAMA - “Badehotellet” - 9. sæson, 5. afsnit

Leave them wanting more er et fast udtryk i den engelsksprogede underholdningsbranche. Efterlad publikum, så de vil ha’ mere. Og det har manuskriptforfatterne Lundblad og Thorsboe fulgt. For niende sæsons sidste afsnit var ikke bare tætpakket med tilfredsstillende konklusioner på de fleste dele af handlingen. Det sørgede også fornemt for at lægge brændet til rette til næste sæson - som jo så også bliver den sidste.

Der er mange perler i afsnittets 50 minutter. Men allerbedst fungerer afslørings-scenen i dagligstuen, hvor Villumsen konfronterer redaktøren med hans kontakter i Gestapo. Den fungerer endda meget bedre, end den burde på papiret.

Konfrontation, afvisning, opfølgende dokumentation, aggressiv afvisning, angreb fra alle fronter, flugt og pågribelse.

I tv-serie-sammenhæng har sådan en scene været lavet ubegribeligt mange gange. Men her sidder den lige i skabet - ikke mindst i kraft af, at ingen får lov til at overspille … og at der faktisk - for en enkelt gangs skyld - er meget alvorlige ting på spil for alle de involverede.

Det er godt nok sjældent, at en scene i “Badehotellet” er så medrivende og spændende. Men så meget desto større begejstring, når det så endelig sker.

Og ja-ja, og jo-jo, selvfølgelig er der også seriens velkendte smag af lidt vel nemme og lykkelige slutninger, hvor de gode ler og de onde græder. Men denne gang fungerer det bare lige en tand bedre, end det plejer.

De jødiske bedsteforældre fik deres penge igen. De unge modstandsmennesker fik kundgjort deres kjærlighed til hinanden. Og selvom Otilia fortsat kæmper med at få formidlet sine dybere følelser til Aurland, antydes det, at det går fremad.

Molin fik med pengeombytningen løn som forskyldt. (Mon han egentlig endte med at drukne sig?) Madsen slap fri. Og Weyse slap ud af bagvaskelsessagen.

Selv Molly blev inviteret over i køkkenet for at hjælpe med at lave rødgrød. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Faktisk lykkes selv de små ting. Som spejlingen af først Madsen, der tvært bliver liggende i sengen, mens hans kone forsøger at få ham med ned - dernæst Weyse, der tvært bliver liggende i sengen, mens hans kone forsøger at få ham med ned. Selv deres replikker er de samme. Og det burde højst være blevet til en tøhø, men det ender med at være sjovt.

Midt i al afskeds-virakken er der et kort glimt, hvor Sara løber en 4-5 skridt hen og omfavner Weyse. Det burde være en detalje, men det giver en af de ganske, ganske få øjeblikke, hvor Jens Jacob Tychsen giver os lov til at se mennesket bag bajadsen. Det hæver klippet mange kvalitets-niveauer og ender med at blive ægte rørende.

Og så er der den store romance mellem Amanda og hendes forsvundne Uwe.

Vi vidste jo godt, at de nok skulle få hinanden til sidst. Det tyske spor har fungeret gennem sæsonen, og det har bygget tilpas op til, at de to mødes i flygtningelejren.

Den får ikke for lidt med violinerne i underlægningsmusikken, da den unge, blonde tysker stirrer ud under rullegardinerne på den lille, brunøjede, Hollywood-bedårende Frida, som han lige har fået beskrevet som sin datter. Det er tæt på, men det undgår lige præcis at kamme over.

Stemningen bliver brudt af Morten, der er blevet frygtelig rethaverisk og selvhøjtidelig bag den engelske uniform og det mindst lige så engelske overskæg. I sin omgang med de tyske flygtninge - og ikke mindst den gode Herr Kiessling - har Morten vist ganske glemt, hvordan han i de tidligere sæsoner rask væk bøjede både lovgivning og moral til sit eget velbefindende. Han kunne godt tage lidt ved lære af sin mors universelle medmenneskelighed og evne til at tilgive, kunne han.

Men nu er det evige nordjyske solskin i vandkanten slut for denne gang. Efter endnu en corona-kort sæson med kun fem afsnit kan vi sætte os til at vente … på at solen og sommeren kommer tilbage i virkeligheden.

I går fortalte TV 2 så, at 10. sæson bliver den sidste sæson. Ifølge serieskaberne, Lundblad & Thorsboe, har “Badehotellet” aldrig været tænkt som en evighedsserie. Og de overvældende seertal til trods har de altså besluttet, at nu skal vi have afsluttet vandkantsdramaet.

Målet er, at den 10. og sidste sæson skal have otte afsnit. Tilgengæld må vi vente helt til 2024 på at se dem.