Museumsdirektør: Superfint og forventet med tusindvis af gæster

SKAGEN:Direktør på Skagens Kunstmuseer Lisette Vind Ebbesen vil gerne starte med at understrege, at udstillingen "Krøyer og Paris - Franske forbindelser og nordiske toner" fortsætter frem til 18.september, selvom Monets berømte og betydningsfulde "Impression Soleil Levant" ikke længere er en del af udstillingen. Værket var udlånt til Skagen fra Marmottan Monet i Paris frem til 4.juli.

- Udstillingen viser fortsat ni andre værker af de franske impressionister heriblandt fire værker af Claude Monet, og derudover er det lykkes os at låne andre betydningsfulde værker af franske malere, som er kendte i Frankrig, men måske ikke er så kendte herhjemme, men som havde stor indflydelse på Krøyer heriblandt syv sjældne værker af en af Krøyers største idoler: Jules Bastien-Lepage, siger Lisette Vind Ebbesen.

Jules Bastien-Lepage: Tiggeren. 1880. Den franske maler var en af Krøyers største forbilleder, og værket vises frem til 18.september. Foto: Skagens Kunstmuser

Udstillingen om Krøyer og Paris blev åbnet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 12. maj. og frem til 4. juli, d.v.s. på cirka syv uger har 32.000 gæster købt billet.

- Besøgstallet er superfint, men vi havde også regnet med, at der ville være stor interesse, siger Lisette Vind Ebbesen.

Til sammenligning havde museet i 2019 27.000 gæster i samme periode.

- At tallet ligger højere på denne udstilling er forventet, og det er vi glade for. Det handler dog for os også om, at gæsterne får en stor oplevelse. At det er lykkes for os at skabe en udstilling, hvor vi følger i Krøyers fodspor til Paris og at vi viser, hvilken stor indflydelse hans mange rejser havde på ham som maler.

Den store udstilling har fået fremragende anmeldelser, herunder seks ud af seks stjerner i NORDJYSKE.

Og den kører som sagt videre hele sommeren hver dag, og museet er fundet på en kreativ løsning, nu hvor "Impression soleil levant" er rejst hjem til Frankrig. Der er stadig noget at kigge på, der hvor maleriet hang.

Skagen Kunstmuseer har fundet på denne erstatning for Monets maleri, som er rejst tilbage til Frankrig. Foto: Skagen Kunstmuseer

- Vi har sat en skærm op, hvor en af direktørerne for Musee Marmottan Monet, fortæller om maleriets historie og tilblivelse, siger Lisette Vind Ebbesen.