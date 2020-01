Musik af solid kvalitet en fredag aften i Dronninglund

Koncert: Laura Illeborg

Det er blevet vældig populært for kendte kunstnere at rejse land og rige rundt og frekventere små intime spillesteder og endda holde hjemmekoncerter. Så kan de sole sig i indtrykket af at bringe kunsten helt ud (eller ned) til folket og samtidig vride de sidste håndører ud af bagkataloget.

Men det må være på sin plads lige at minde om, at der altså er kunstnere, der i årtier har haft dette som et levebrød, ligesom de små spillesteder lige så længe - og af samme grund - har kunnet levere ofte imponerende fyldige kulturprogrammer til borgerne på forholdsvis beskedne budgetter.

Dette samarbejde fungerer lige så upåklageligt som usynligt for den brede offentlighed. Det er jo hverken hipt eller specielt nyskabende.

Men derfor kan det godt være af ganske fin kvalitet.

Som det viste sig at være fredag aften i Dronninglund.

Nye sange på sætlisten

Borgerforeningen havde igen inviteret til spisning og koncert i byens samlingssted, Hjørnet. Københavneren Laura Illeborg var på besøg, som hun også var på samme tidspunkt sidste år.

Laura hvem?, vil nogle måske spørge.

Ja, hun har faktisk en imponerende lang musikalsk karriere bag sig. I starten som korsanger for så forskellige bands som MC Einar og Johnny Madsen og siden 1995 som pladekunstner i eget navn eller sammen med Channe Nussbaum.

Det var imidlertid ikke en tur ned ad memory lane, publikum fik i Dronninglund. Derimod størstedelen af sangene fra hendes to seneste albums, ”Det går tit godt” fra 2018 og ”Exitstrategi”, som først udkommer om en måned.

Sætliste Yes I Do Sidder på Femmeren med Mugger og drikker blå gajol Fredens Bro Afstand er en relativ størrelse Månen er i aftagende Stolpe ud Alle pile peger på dig I silende regn Exitstrategi Jeg ved du sejler Det går tit godt Sølver Bue Jeg tager det for givet Intet andet Folder en T-shirt Mens du flyver over Atlanten Skæbner værre end min Lidt in love Ekstra: Når noget godt er slut Stjernebesat

Mere folke- end popsanger

Dem har hun lavet sammen med guitaristen Knud Møller (hjørringenseren, der især er kendt for sit mangeårige samarbejde med Johnny Madsen) og bassisten Niels Dahl. Sammen med endnu en guitarist, Rune Funch, udgjorde de et solidt fundament under de forholdsvis nye sange.

Laura Illeborg er med alderen blevet mere folkesanger end den popsanger, hun startede ud som. Hendes nye sange er dybt forankret i en nordisk visetradition, som hun ikke gør meget for at forny eller udfordre.

4 Musikeren Laura Illeborg er på turné på små spillesteder. Her på Hjørnet i Dronninglund.

Ok, der var lige det countryswingende titelnummer fra det kommende album, et cover af Johnny Madsens ”Sølver Bue” og det tætteste på, hun har været på at lave et radiohit, den 18 år gamle ”Lidt In Love”, der skilte sig ud.

Befriende jordnære tekster

Men med tekster, som er befriende jordnære og kredser om universet, kærligheden, fodbold, og hvad der ellers er vigtigt her i tilværelsen, og med en afslappet attitude som scenekunstner, formåede hun alligevel at give de knap 50 publikummer i Dronninglund en rigtig god musikalsk oplevelse.

Knud Møller var som altid en fornøjelse at lægge øren til. Dybt professionel og som altid bevidst om sin rolle som sideman sikrede han, at det hele hang sammen - og at Laura Illeborgs ukulele stemte. Niels Dahl lagde bunden med sit solide kontrabasspil, og Rune Funch glimrede med inciterende slideguitarspil.

Og dermed beviste Laura Illeborg & band - sammen med Dronninglund Borgerforening -, at der til stadighed leveres kultur af ganske pæn standard ude i de mindre bysamfund.

På næste fredag er det Tamra Rosanes, der optræder på Hjørnet i Dronninglund, og Laura Illeborg kan opleves i Musikhuset Alfa i Aars 7. februar Plantagehuset i Thisted 8. februar og Kulturcenter Jammerbugt i Aabybro 9. februar.

