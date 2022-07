KONCERT: - Jeg lover jer, at dette her bliver den vidunderligste aften i universets historie...!

Den får ikke for lidt, når sangeren og sangskriveren - og ikke mindst den levende historiefortæller - Dorte Gerlach (med fortid og opvækst i Jerslev) er på scenen for at give en halv snes af sine nyeste sange.

Countryprojektet Hush er lagt på hylden. I hvert fald for en tid. Nu gælder det højst forskelligartede stemningsglimt og smukt sansede øjeblikke på dansk.

Hun kan tydeligvis lade sig inspirere af det mest uventede. For eksempel at blive vist rundt i et hus, som er sat til salg, og hvor beboerne - der selv har opført hjemmet 40 år forinden - tager imod. Det er blevet til dele af den fint følte "Sommerfuglevingeslag".

Selve introduktionerne til hvert enkelt nummer er næsten lige så meget værd at lægge øre til som selve numrene, også fordi de rummer så mange pudsige iagttagelser. Om at drømme sig til en gylden fremtid, mens man pisker rundt i svanelignende både i Peblingesøen i det indre København - eller om at bestemme sig for at blive en af nattens skabninger, efter at være punkteret på sin cykel på vej hjem fra klubfest i Ø. Brønderslev. Det sidste stemning fører frem til den poetiske "Natlys".

Dorte Gerlach

9

















Under mange af de tilsyneladende lyse, muntre sange hviler en vis underspillet smerte. I "Ingers ting" om at rydde i et dødsbo og opdage, når ting bliver ingenting - eller "Kridhvide træsko" om en barndom med en syg søster.

Først og sidst er Dorte Gerlach ikke desto mindre ikke så lidt en musikalsk solstråle. Der er langt imellem kunstnere, der så åbenlyst nyder at stå på scenen, konstant smilende og dansende - og en konstant smitter af godt humør og gode stemninger.

- Da jeg var 10, drømte jeg om at være den tredje i pige popbandet Ray Dee Ohh, bemærker hun forud for en personlig udlægning af gruppens hit "Alt i alt" (hvor vi selv får lov til at prøve kræfter som "den tredje pige") - men endnu mere glimter og funkler en højst overrumplende fortolkning af Malurts "Mød mig i mørket", der hos Dorte Gerlach pludselig får tilført noget særdeles smukt, feminint svajende.

Det tager et par numre, før lyden er ordentligt rettet ind, men så er den der også, og fine detaljer, også hos de velspillende musikere træder for ordentligt frem, og mangler Dorte Gerlach & Co. noget, er det et eller flere numre, der for alvor stikker ud og for alvor markerer sig (tættest på kommer "Krigerhjerte" og "Hverdag og hver dag", den sidste om at kæmpe for en ordentlig udsigt fra Vejlefjordbroien!) ud over den meget høje grad af herlig umiddelbarhed og stor charme, som numrene bobler af.

Dorte Gerlach med band i SKF, Skagen Kultur- og Fritidscenter, på Skagen Festival fredag aften.