Musikere bryder isolationen for unge - tag med til kollegiekoncert

- Det er ikke kun de unge, der får en koncertoplevelse. Jeg har lært en del om min egen musik. Og jeg tager lidt lettere på det hele, når det ikke kun handler om at præsentere musik for det kritiske øre, men om at skabe stemning.

Sådan lyder det fra musikeren Astrid Matthesen, også kendt som ASTMA, der er en seks artister, der de seneste tre uger har turneret rundt til 15 kollegier og ungdomsboliger i Aalborg, hvor de har givet 45 koncerter. Se uddrag fra ASTMAs endags-turné her.

- Vi kommer til at gøre det meget mere

I mange måneder har unge studerende længdes efter oplevelser og musikere længdes efter at komme ud og spille - og hvad er så mere oplagt end at føre dem sammen?

Sådan lød rationalet fra KORMA - kompetencecentret for musikere i Aalborg, der har udviklet koncertkonceptet. Og det er gået godt. Der har i gennemsnit været 25 til 30 publikummer til hver koncert - til nogle af dem helt op til 70 mennesker afhængig af vejr (koncerterne skal holdes udenfor pga corona-restriktioner) samt af sted, sammenholdet og mængden af PR for det internt på de enkelte kollegier, fortæller Søren Kristensen, daglig leder af KORMA, der ser koncerterne som vigtig erfaring for fremtidige indsatser for musikerne.

- Generelt har de unge på kollegierne købt ind i det og bygget noget op omkring det, og musikerne har været super glade for at komme ud og spille - ikke mindst for en målgruppe, der er svær at ramme. Hvis bands fremover kan flytte flere af de unge over på spillestederne som publikum ved at give gratis smagsprøver på deres kollegier, så er det en spændende måde at opbygge et publikum på - og god liveerfaring for musikerne, siger Søren Kristensen, der også ser det som vigtig erfaring for kompetencecentret, der lige nu udvikler på endnu flere formater, der skal bringe Aalborgs musikere rundt i hele regionen

- Under nedlukningen de seneste måneder har vi været nødt til at se på, om der er platforme, vi ikke har tænkt i tidligere, hvor der er potentiale for artisterne at komme ud, og vi kommer til at gøre meget mere som dette, siger han.

Koncertrækken startede 22. april og slutter 13. maj. Udover ASTMA er de øvrige bands Pachamama, Maaneland, Erik Michaelsen Duo, Jonas Ringtved og Enilora, der alle har modtaget tarif for koncerterne.

Koncertrækken er blevet til med støtte fra Aalborg Kommune og er en del af den genstartspakke, som Aalborg Kommune har afsat til aktiviteter for byens unge og studerende.