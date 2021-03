Musikhus har kæmpe-succes med gratis e-koncerter: Nu er det Katinkas tur

AALBORG:Corona-restriktioner blokerer fortsat for publikum til store kulturarrangementer som koncerter og teaterforestillinger, og så må der tænkes kreativt.

Det har både Aalborg Teater og Musikkens Hus i Aalborg gjort.

Aalborg Teater har haft stor succes med at vise teaterforestillinger på nettet, når nu publikum ikke kan møde op i teatret. I stedet har man gratis kunnet se forestillinger streamet direkte fra teatret.

Samme metode har Musikkens Hus i Aalborg taget i brug, efter flere planlagte koncerter måtte aflyses eller udsættes på grund af de fortsatte corona-restriktioner.

75.000 til virtuel Langer-koncert

18. marts var der såkaldt e-koncert i Musikkens Hus med populære Mads Langer - helt gratis - og det blev en kæmpe succes.

Den danske musiker gav koncert i musikhusets Intimsal, og det hele blev livestreamet via Musikkens Hus' Facebook-side og Youtube.

- Omkring 75.000 var inde og se Langer-koncerten online, fortæller Andreas Mathew, executive producer i Musikkens Hus.

Klassisk musik hitter også

Også den klassiske musik er populær på nettet.

Aalborg Symfoniorkester har holdt foreløbig to e-koncerter via Musikkens Hus' Facebook-side og Youtube-kanal, og her har omkring 25.000 set med.

- Vi er positivt overrasket over interessen, fastslår Andreas Mathew.

Næste e-koncert er torsdag aften 1. april med Katinka.

Bandet, med prisbelønnede Katinka Bjerregaard som frontfigur, giver koncert i Intimsalen i Musikkens hus torsdag kl. 19.30, og det bliver livestreamet på Facebook og Youtube. Dog ikke en koncert med hele bandet, men med Katinka Bjerregaard og Simon Ask.

Her kan du se, hvilke andre e-koncerter Musikkens hus har på programmet (klik)

Men hvorfor de gratis e-koncerter, som Musikkens Hus ikke tjener på?

- Det er kulturelle vitaminer. Forskning viser, at kultur gør noget ved mennesker. Kan vi bidrage til folkesundheden, er det fantastisk, siger Andreas Mathew.

E-debat styret af Clement

Musikkens Hus er også på vej med e-debatter, hvor man med Clement Kjersgaard som ordstyrer vil debattere, hvor Danmark skal hen.

Første arrangement finder sted 18. april, og til e-debatmøderne vil kendte navne som Svend Brinkmann, Birgithe Kosovic og Noa Redington medvirke.

Det hele livestreames, og "seerne" vil kunne stille spørgsmål via Facebook.