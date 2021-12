Musikkens Hus ansætter kendt musiker til at tegne ny musikalsk profil

Det skal være slut med djøffere, der forsøger at regne sig frem til, hvad folk vil have.

Programmet i Musikkens Hus skal fremover planlægges af profiler, der har hænderne dybt nede i hvert sit speciale inden for bl.a. jazz, klassisk musik og egenproduktioner.

Sådan lyder det fra Lasse Rich Henningsen, direktør for Musikkens Hus, der har nedlagt musikhusets programchefstilling til fordel for en hel flok specialister.

Og det er ikke hvem som helst, der nu kommer med ombord.

Musikhuset har hentet den danske sanger Silas Bjerregaard, som primært er kendt som forsanger i Turboweekend, solooptrædener i eget navn samt tv-programmer som Toppen af Poppen, til en nyoprettet stilling som bookingmanager.

Han kommer til at stå i spidsen for koncerthusets rytmiske profil, herunder booking og kontakt med kunstnere, samt udviklingsaktiviteter, der vedrører det musikalske vækstlag i Nordjylland.

Et helt hold af kuratorer

Det er to år siden, at Musikkens Hus' tidligere programchef Jeppe Uggerhøj fratrådte, og Lasse Rich Henningsen har siden da arbejdet for en fladere "rundbords" struktur.

- I stedet for at have en eller to personer, hvor det hurtigt bliver "mig alene vide", tror jeg, at der er kæmpe potentiale i at have en hold af kuratorer, der kan give hinanden modspil. Det er i diskussionerne, vi udvikler vores kunstneriske profil, siger Lasse Rich Henningsen.

- Vi er begunstiget af, at vi har en vis størrelse og af en organisatorisk sammenlægning af orkester og koncerthus. Det indebærer en forpligtelse til at at udvikle nye formater, siger Lasse Rich Henningsen, der siden Jeppe Uggerhøj stoppede selv har påtaget sig rollen som programchef. - Men det er ikke mig - en 44-årig erhvervsjurist og djøffer, der skal tegne vores musiske linje, siger han. Foto: Laura Guldhammer

Og valget af Silas Bjerregaard er truffet ud fra musikerens lange erfaring som musiker og anerkendelse og indsigt i miljøet.

- Vi havde lyst til at gå efter en veletableret kunstner, der er en integreret del af musikmiljøet i København og ved, hvad der rører sig. Ikke kun i forhold til bookinger, men også i forhold til udviklingen af det musikalske vækstlag, fortæller han om Silas Bjerregaard, der af samme grund forbliver bosiddende i København.

Endnu en spiller i vækstmiljøet

Silas Bjerregaard skal ikke kun stå i spidsen for Musikkens Hus' rytmiske program, men også videreudvikle musikhusets rolle over for det nordjyske vækstmiljø, hvor mentorordninger, workshops og muligheden for en scene til rådighed er nogle af redskaberne.

- Det er interessant at være med til at skabe en scene, som vækstlaget kan vokse fra. Da jeg spillede i Turboweekend, var det super vigtigt for os, at der var nogle lokale scener, vi kunne komme ud og prøve os af på. Og jeg er rigtig glad for, at Musikkens Hus har taget den rolle på sig, siger Silas Bjerregaard, der længe har haft lyst til at bidrage til kulturlivet på en mere strategisk måde end som artist.

Derudover venter et arbejde med det store potentielle publikum i studiebyen, der i dag ikke finder vej til musikhuset.

- Vi kommer til at arbejde intensivt med at få slået hul igennem til det yngre publikum. Det nytter ikke noget at arbejde med vækstlag, hvis der ikke er et publikum til det. Det skal blive naturligt at tjekke ud, hvad der sker i Musikken Hus denne weekend. På den måde er det et meget holistisk projekt - vi skal arbejde på flere fronter samtidig. Og skal vi skærpe vores profil fra Aalborgs yderligere spillesteder, siger Silas Bjerregaard, der ser frem til at få booket kalenderen op med kaffeaftaler.

Musikkens Hus kommer til at fortsætte samarbejdet med Nordjyllands øvrige musikaktører - fx kompetencecentret Korma, som Musikkens Hus nyligt tog til Spot Festival med med en bus med unge talenter. Her foto fra RAMA Festival i Musikkens Hus. Foto: Martin Gravgaard

Og så kommer publikum til at opleve en skærpet musikprofil.

Ifølge Lasse Rich Henningsen har Musikkens Hus på det seneste kigget selvkritisk på deres program.

- Vi har drøftet internt, om vi er blevet mere mainstream. Jeg synes godt, vi kan blive mere kunstnerisk afsøgende igen og præsentere endnu mere nyskabende og egenproduceret, end vi har gjort de seneste fem år. Vi skal forblive modige, ellers går vi i stå, siger han.

Silas Bjerregaard vil endnu ikke nævne hvilke udenlandske navne, der står øverst på hans ønskeliste - der skal først runges rundt.

- Men blandt danske navne er det oplagt at præsentere kunstnere som Jada og Jung, og så bliver det spændende at spejde efter de navne, der måske først bliver store i 2022 eller 2023. Det handler om at se på, hvad der er det mest relevante på den danske og den internationale musikscene lige nu. Og på hvordan, vi kan lave den perfekte balance mellem noget, der skubber til folks barre, og store samlende arrangementer med kunstnere, der er kendt og elsket af mange.