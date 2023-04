Musikkens Hus og 1000fryd i utraditionelt samarbejde

AALBORG: De fleste forbinder Musikkens Hus med klassiske koncerter og veletablerede popnavne for det brede publikum.

Men nu tager musikhuset livtag med en noget mørkere og voldsommere genre. Lasher Fest hedder en helt ny festival for ekstremmusik i Aalborg, hvor du 16. september kan opleve lokale, nationale og internationale navne.

- Kunstnerne på plakaten vil være garant for de tungeste og mest følsomme former inden for ekstremgenren. Vi ønsker at skabe en helt ny type festival, der med et stærkt og utraditionelt line-up skal tiltrække både aalborgensere og folk fra resten af landet, siger Silas Bjerregaard, bookingmanager hos Musikkens Hus.

Han ser samarbejdet som en måde at tilføre Aalborg en platform for den ny type kompromisløse, eksperimenterende musik, som vokser frem i byens undergrund lige nu.

Samtidig skal den vise, hvordan udviklingen i Aalborg lige nu spejles i resten af Skandinavien og verden.

- Vi er meget begejstrede over det program, vi allerede nu kan præsentere. Det er musik drevet af en særlig inderlighed, der ikke så ofte opleves i denne ende af genrespektret, siger Troels Højgaard Sørensen, der udover at være bestyrer for 1000fryd er forsanger i bandet Vægtløs og indehaver af Lasher Agency med Casper Clasen. Arkivfoto: Lasse Sand

Festivalen er blevet til i et samarbejde mellem Musikkens Hus,1000Fryd og det lokale booking-agentur Lasher Agency.

- Samarbejdet giver mulighed for at præsentere noget storladent ekstremmusik i nogle lokaler, som kan noget visuelt og lydmæssigt, som intet andet sted i byen kan. Musikkens Hus' nedre foyer og de tilhørende scener under jorden er som skabt til genren, siger Troels Højgaard Sørensen, bestyrer for1000Fryd.

Han kalder festivalen for en hybrid af Northern Winter Beat og Aalborg Metal Festival, og han er ikke bekymret for, at festivalen kan komme til at konkurrere med sidstnævnte.

Både 1000Fryd og Musikkens Hus lægger scener til festivalen. De resterende navne på Lasher Fest 23 offentliggøres i løbet af maj 2023.

- Selvom meget af musikken er hårdtslående, ligger vi meget langt fra Aalborg Metal Festival både i forhold til dato og musik. Det vil svare til at sige, at en koncert med Søren Huss kannibaliserer på en koncert med Shu-bi-dua, selvom begge dele er popmusik, siger Troels Højgaard Sørensen, der i stedet ser festivalen som en medspiller til Aalborg Metalfestival.

- I Danmark er der enkelte lignende festivaler i Kbh og Odense, men ingen i Jylland. Aalborg er en gammel metalby, og jeg tror, at mange med denne festival får åbnet øjnene for, at Aalborg de seneste år har bevæget sig i en ny retning, siger han.

Festivalens hovednavn er amerikanske Full Of Hell. Derudover kan man blandt andet opleve aalborgensiske Vægtløs, australske Divide and Dissolve og svenske Vi som älskade varandra så mycket - programmet opdateres løbende.