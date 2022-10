Når civilisationen bryder sammen: Børn viser vej gennem tilgroet teaterhus

THISTED:"Kom med" siger pigen med det hvide ansigt. Hun fører sin lille gruppe børn og voksne fra rum til rum, gennem forladte stuer, hvor de visne blade er føget ind på gulvet, forbi en kirkegård med åbne grave og gennem labyrintiske korridorer. Udklædte børn med sminkede ansigter befolker det store hus, hvor civilisationen er ved at bukke under, og naturen tager magten.

Limfjordsteatrets teaterhus på Frederikstorv i Thisted er i denne uge omdannet til en kæmpemæssig kunstinstallation. Omkring 80 børn og unge har hjulpet med at skabe både scenografi, rekvisitter og lyd. Og de medvirker som performere, når installationen ”Labyrint” fra mandag til fredag aften i denne uge er åben for publikum.

Mandag og tirsdag aften var det børn fra Koldby og Tingstrup Skoles 5. klasser, der var performere og turguider gennem labyrinten. De følgende tre aftener er det børn og unge fra teatrets teaterbørnehold, elever fra UngKunstThy samt fra et særligt labyrint-hold, der befolker huset.

Alle børnene har bidraget til at skabe det store værk, og for scenograf Klara Espersen har det været dejligt at opleve børnenes entusiasme og arbejdsiver. Børnene har også selv været med til at bestemme, hvad der skal ske i de enkelte rum, i samarbejde med Steen Nedergaard Haugesen, der er kunstnerisk ansvarlig for Limfjordsteatret i Thy og instruktør på de optrin, publikum kan møde undervejs.

Teaterhusets garage er i denne uge forvandlet til en uhyggelig kirkegård. Foto: Bo Lehm

- Lignede lidt en film

Tre af dem, der tirsdag aften havde købt billet til en tur gennem labyrinten, var Lara Gudmundsdottir og hendes sønner Toke og Hjalte, henholdsvis 9 og 11 år. Da de kom ud igen, vidste Toke ikke helt, hvad han skulle mene om det, han havde set. Hjaltes umiddelbare kommentar var, at det var lidt underligt. De syntes, det måske lignede lidt noget fra en film.

- Indtrykkene skal nok lige synke lidt ind, og det er noget, man kan gå og tænke lidt over, mente deres mor, som godt kunne lide oplevelsen. Direkte adspurgt ville Toke også gerne anbefale andre jævnaldrende en tur i labyrinten.

Lara Gudmundsdottir og sønnerne Hjalte og Toke var nogle af dem, der tog turen gennem labyrinten tirsdag aften. Foto: Bo Lehm

Forladte bygninger

Publikum lukkes ind i hold hvert 10. minut, og da turen går gennem alle bygningens tre etager, ud ad garageporten og op ad den udvendige trappe og ned ad den indvendige, er der ingen, der møder hinanden undervejs.

Hver en krog i husets tre etager er inddraget. I det første rum møder man civilisationen i form af forbrugsfesten, hvor børnene har lavet rekvisitter i form af biler, computere, huse, fladskærme af spraymalet pap. Derefter begynder naturen at krybe indenfor i rummene, hvoraf nogle ligner stuer, der er forladt over hals og hoved, som billeder man ser fra Tjernobyl-området.

- Det er Steen, der havde idéen til at lave et hus, hvor naturen er ved at overtage magten. Jeg har stået for selve scenografien og er blevet meget inspireret af forladte bygninger, hvor der er fravær af mennesker, men hvor tingene er der stadigvæk, og man ser rester af civilisationen, fortæller Klara Espersen.

Teatret i Thisted lavet om til Labyrint

25

















































Trods den lidt uhyggelige og dystre stemning af undergang og forfald, håber Klare Espersen, at publikum trods alt vil gå fra teaterhuset med en følelse af håb. I hvert fald slutter turen oppe under taget i et hvidt, fredfyldt univers med mos på gulvet og klatrende efeuranker. Her har naturen overtaget det hele.

Man køber billet til "Labyrint" på Limfjordsteatrets hjemmeside og møder op i det sekskantede hus på p-pladsen mellem teatret og SuperBrugsen, hvorfra grupperne går over til teaterhuset.