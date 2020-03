Når støvet lægger sig, kommer justitsministerens grimme ansigt frem: Hun er farlig lige nu

TV-DRAMA: ”Når støvet har lagt sig” 9:10

Dette var nok det hidtil bedste afsnit af ”Når støvet har lagt sig”. Vores personer er i rivende udvikling, der kommer fokus på den politimæssige efterforskning, der var et par sekvenser med berigende humor, og der var - igen - fabelagtigt skuespil.

Når vi alle elsker ”Matador”, skyldes det, at seriens mange karakterer undergår en personlig udvikling. Vi elsker jo, når de gode bliver onde, når de svage bliver stærke, når de kolde bliver varme, når de onde bliver gode og så videre.

Den slags er der rigeligt af lige her.

Mørkemænd og giftblandere

Mest interessant er naturligvis vores holistiske, kære rare justitsminister med det varme hjerte for de svage i samfundet.

Her må vi så lige konstatere, at det er ved at være en del afsnit siden. Der, hvor hun er lige nu, er i et selskab af mørkemænd og giftblandere. Og hun er selv dronningen af alt dette svineri.

Hun foreslår tortur. Hun bliver fyret, men sætter omgående statsministeren skakmat og får ham til at udskrive valg med hende selv øverst på stemmesedlen. Hun fyrer højtplacerede medarbejdere, som blot har udtrykt bekymring. Og det allerværste:

Farshad har været ministerens loyale spindoktor, men han kan ikke fortsat se på, at hun bevæger sig væk fra alt det, hun altid har kæmpet for. Foto: Jason Alami

Hun siger til Farshad, at han skal være taknemmelige for, at hun har givet en chance ”til sådan en som dig”.

Mesterlige Mynster

Uh, hvor den sved. Han er ikke længere valgt på grund af sine kompetencer, men fordi han skal være hende brune alibi for, at hun er mangfoldig.

Den udvikling, som Elisabeth har været igennem, ville jeg for få uger siden have troet umulig. Man kan ikke lave sådan en forandring - rent dramatisk - og samtidig beholde troværdigheden.

Det er så lykkedes til fulde lige her. Hurra for det.

Billederne af Elisabeth er ofte dunkle. Men det understreger jo blot hendes formørkede sind. Senest har hun nu lavet en alliance med Bisgaard fra partiets alleryderste, sorte højrefløj. Det er en grim alliance. Foto: Jason Alami

Det er sagt så mange gange før: Men vi er nødt til at gentage det: Hvor er det dog mesterligt skuespil, vi oplever fra Karen-Lise Mynsters side lige her.

Plat og krone-Morten

Helt gal er den også med Morten, som nu lader plat eller krone styre sin virkelighed. Han er ved at splitte sin familie af med sin ligegyldighed. Strengt taget er han vel på vej ind i en psykose. Han trænger i den grad til hjælp.

To skæve kokke står til søs på en svane. Efter at de har lavet bearnaise med baconsmag. To kokke der tidligere var forbundet af et blindt had. Men lige nu er de de allerbedste venner. Men Nikolaj skal passe på. Han er så deprimeret, at livet stort set kun står på druk og stoffer. Det er en farlig medicin. Foto: Jason Alami

I den anden ende af spektret er det dejligt at se, at den frygtsomme Marie pludselig får mod på tilværelsen. Det er kokken Nikolaj, der har hjulpet hende gennem hendes krise. Og det er også hende, der kan trække lidt i smilebåndene, når hun fortæller mor, at hun er forelsket i Nikolaj.

Holger og Ginger skal giftes

Mine smilebånd blev til gengæld trukket helt ud til ørerne, da Holger foreslog Ginger, at de skulle giftes. Der er sket meget med ham. I starten tænkte han kun på selvmord. Nu er han glad og smilende.

Jeg forstår ham godt: Datteren er død. Sønnen har slået hånden af ham. Og pludselig dukker Ginger op på plejehjemmet og tilbyder - helt uselvisk - at hjælpe ham. At give ham omsorg og selskab. Nu kan hun så arve ham og hans kolonihavehus.

Det kolonihavehus, hvor Jamal og Alban havde sin hyggestund. Nu ligger Jamal i stedet i en baggård og bløder fra ansigtet efter sit sidste møde med Alban. Mor og bror havde ret: Han er dårligt selskab.

Og ja: Det er mor og bror faktisk også. De prøver at opdrage ham til at isolere sig i deres muslimske parallel-verden. Men Jamal vil hellere integrere sig. Det er en fin konflikt, vi oplever lige der.

Homo og homofobisk samtidig

Nu står han så og banker på døren hos mor. Mon han tager skridtet fuldt ud og fortæller politiet, hvad han ved om Alban?

Og er Alban overhovedet involveret i terror-angrebet? Eller er han blot endnu en platugle fra bandemiljøet? Som så oven i købet er både homo og homofobisk samtidig!

Det gode ved ”Når støvet har lagt sig” er, at vi nu kan se, hvordan flere og flere skæbner bliver flettet sammen. Nye relationer opstår. Og gamle relationer får mere relevans.

Det kan godt ske, at denne tv-serie havde uendeligt svært ved at komme i gang, men den er kommet på sporet.

Fornemme klip og fine billeder

I disse corona-tider vil jeg også varmt anbefale, at man streamer serien, hvis man ikke er kommet i gang endnu. Og tag endelig to-tre episoder ad gangen. Så er der meget mere hold i fortællingen.

Seriens sande kit, der binder den sammen, er det fornemme skuespil.

Henning Jensen, Jacob Lohmann - ja overalt oplever vi imponerende præstationer.

Det gamle svenske ægtepar, der er på vej til at skilles. Lisa er tæt på at lave en åbning for manden. Men så stikker han af midt i en sætning. Der er nemlig en purung korpige, som han skal ned og kysse. Foto: Jason Alami

Men jeg er også begejstret for filmens klip og billedside.

Der er mange scener, hvor vi oplever Elisabeth i nærbilleder, som klippes lynhurtigt fra flere vinkler. Her kan man opleve hendes forstenede ansigt. Det er virkeligt effektivt.

Med ét afsnit tilbage er der stadig mange bolde i luften, og jeg kan næsten ikke vente til det bliver fredag, og jeg kan streame sidste afsnit på dr.dk.

”Når støvet har lagt sig” 9:10

Instruktør Milad Alami

Hovedforfattere: Ida Maria Rydén og Dorte W. Høgh

Episodeforfatter: Ida Maria Rydén

DR tv søndag aften og på dr.dk

Genudsendelse mandag 23:40