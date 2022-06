Næsten to timers triumftog for Helmig på hjemmebane

KONCERT

En koncert, der lægger ud i sjette gear - med en næsten 10 minutter lang, sprællende funky servering af "Jeg tager imod" - for knap to en halv time senere at lukke og slukke med en nærmest hypnotisk version af Gasolin's "Sirenesangen" - den kan den da vist ikke gå helt galt. Vel?

Og det gør den da heller ikke for "kronprinsen af dansk pop", som dagens konferencier kalder Thomas Helmig, og hans helt eminente ni mand store orkester og kor.

Opgaven for dem forekommer da også umiddelbart nem.

Helmig på hjemmebane

Det må jo nærmest være som at sparke den ene åbne dør ind efter den anden - for langt de færreste har så aldeles imponerende et repertoire som Thomas Helmig efter omkring 40 år i soul/funkpoppens tro tjeneste.

Det handler sådan set "bare" om relevans. At man stadig har noget at byde ind med på basis af det meget kendte og til tider meget gennemprøvede.

Og dét har Helmig og hans fejende flotte funkorkester, der næsten ikke kan strække og trække flere af numrene langt nok. Og jo længere, jo bedre.

Ikke for ingenting er "Jeg tager imod", "Stupid Man" og "Dagen efter dagen derpå" blandt nogle af aftenens mange højdepunkrer, ganske enkelt fordi Helmig og bandet giver sig selv lov til at give dem fuld gaspedal og angribe dem fra noget nær alle tænkelige vinkler, og det er ren forkælelse at blive kastet igennem ikke færre end tre runder med knivskarp, stærkt Santana-præget guitar som ekstra krydderi på "Gold Digger" takket være det aldeles forrygende stortalent Emil Falk, der også lige sætter "Stupid Man" på plads én gang for alle.

I det hele taget får de fleste af musikerne aftenen igennem lov og plads til at glimte og funkle - især naturligvis kapelmesteren og bedstevennen, trommeslageren Claes Antonsen, der ikke bare lægger en endog særdeles solid bund under samtlige numre, men som også - som den formodentlig eneste trommeslager i hele verden - bliver sendt en hurtig tur ud på catwalken foran scenen for at modtage folkets hyldest.

Og hyldest fra publikum (og stor, ægte taknemlighed fra Helmig) mangler bestemt ikke - men byens store søn er jo også på indbegrebet af hjemmebane til sin karrieres første stadionkoncert.

Det kan umuligt blive den sidste - for han og bandet har virkelig greb om tingene. De ved lige nøjagtigt, hvor de skal slå til - og hvor længe. Hvor meget hvert nummer kan trække. For eksempel klæder det den yderst smukke "Malaga" at stå frem helt skrabet, kun bakket op af guitar og klaver.

Det trækker kun yderligere op, at der aftenen igennem er fornemme gæster, der passer fint ind: Benjamin Hav til "Hvidt flag", den danske Prince-bassist Ida Nielsen til "Fed lykke" og til sidst Lord Siva til "Solhverv", som virker en anelse overstyret i lyden, ligesom "Fed lykke" godt kunne være trimlet over i Helmigs egen kække "Vi kom med funk" som supplement til Ida Nielsens "We Came 2 Get Funky".

Oveni de musikalske oplevelser sætter Helmig & Co. så lige nye standarder for, hvad man kan præsentere publikum for visuelt.

På bagvæggen kører konstant nye indtryk. Svimlende farvecollager og evigt skiftende billeder - for eksempel kraftige, glade pangfarver til "Fed lykke" og en hektisk helikoptertur gennem et neonskinnende skyskraberlandskab til "Den dejligste boy" - for ikke at tale om, at hver eneste solo bliver markeret med et væld af optagelser af den pågældende musiker. Sommetider optræder de alle på skærmen - på hvert sit billede (for der er et kamera på hver af dem), og pludselig kan skærmen være delt op i 75 felter med et mylder af billeder af musikere. Med mindre en silhuet af Helmig selv danser euforisk rundt som i første og sidste nummer.

Netop sidste nummer - et besynderligt uprovokeret ekstranummer (som vi ikke skal kæmpe meget for at få frem på scenen) - er lige ved at være det bedste, måske fordi det er Helmigs yndlingsnummer, som omtalt Gasolin's "Sirenesangen", som Helmig giver sit helt eget kraftige, meget personlige præg med et herligt funky svirp med halen - og samtidig flotte gospel-detaljer i det flotte kor.

"Jeg tager imod", synger Helmig - men det er snarere 30.000 tilskuere, der tager godt imod (og synger særdeles højlydt med) i Ceres Park til det, der ender med at blive 140 minutters triumftog. Som konferencieren når at sige, lige inden Helmig går på scenen: - Det her stadion har brug for en succesoplevelse!

P.S.:Bagefter kan man så komme i tanker om alle de mange numre, som vi blev snydt for. Såsom "Gotta Get Away From You", "Det du kan", "100 dage", "The One and Only", "Støvregn", "Into Your Eyes"... det må blive næste gang!

Thomas Helmig med band i Ceres Park i Aarhus lørdag aften.

Thomas Helmig optræder på Knivholt ved Frederikshavn fredag 22. august.

DEM SANG HELMIG & CO.:

Jeg tager imod. Det er mig, der står herude og banker på. Dybt inde i mit hjerte. Treat Me Right. Vi er de eneste. Giv mig din mund. Hvidt flag. Den dejligste boy/Groovy Day. Gold Digger. Op og ned. Don't Leave Tonight. Stupid Man. Midnat i Europa. Malaga. Din røde kjole. Fed lykke. We Came 2 Get Funky. Dagen efter dagen derpå. Solhverv. Nu hvor du har brændt mig af.

Ekstra: Sirenesangen.