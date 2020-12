Nedlukningen mødes med ærgrelse, forståelse og optimisme fra kulturen

AALBORG:Beskeden om at lukke frem til 3. januar modtages med ærgrelse, forståelse og såmænd også optimisme på de store aalborgensiske kulturinstitutioner Kunsten Museum of Modern Art Aalborg - herunder Utzon Center - og Musikkens Hus. Direktørerne Lasse Andersson og Lasse Rich Henningsen havde for så vidt forventet nedlukningen og melder begge, at men ved, hvad man skal gøre.

- Det er selvfølgelig superærgerligt, men vi har prøvet det før, siger Lasse Andersson og tilføjer:

- Vi skal bare være totalt skarpe og parate til genåbningen og på at gøre 2021 til et super godt år.

Fra Musikkens Hus insisterer Lasse Rich Henningsen også på de optimistiske toner. På vej ind til et ledermøde, fortæller han, at hans dagsorden er at spørge: Nå, hvad skal vi lære nu?

Han deler ærgrelsen over at skulle lukke og at skulle aflyse en række koncerter, men glæder sig mere over at bo i et land, hvor man gør noget for at stoppe smitten.

- Det er jeg faktisk taknemmelig for - og vi må jo hjælpes ad, siger Lasse Rich Henrichsen, der ser corona-nedlukningerne som lærerige for kulturinstitutionerne, som "hele tiden må arbejde for at være relevante".

- Naturligvis vil vi hellere være fri for nedlukningen, men om nogle år vil vi se tilbage og se på, hvad vi lærte - og at det gjorde os dygtigere, siger han og understreger, at det gælder kulturinstitutionsrollen.

Det kunne have været værre, mener direktør for Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen, der er taknemmelig for at bo i et land, hvor man gør noget for at sprede smitten. Arkivfoto: Daniel Bygballe

Både Kunsten og Musikkens Hus har andre forretningsområder - begge driver restaurant.

- Og man kan jo ikke live-sende en middag, siger Lasse Rich Henrichsen, der med det forbehold konstaterer, at denne nedlukning ikke er så slem, som den i foråret.

- Periodemæssigt er det lidt mindre problematisk. Det er en kortere periode. Vi ved, hvad vi skal gøre, og vi ikke planlagt så mange aktiviteter efter juleaften - og øvrigt besluttet at holde lukket på kontoret. Så det kunne have været værre, siger han.

Juleferieaspektet spiller også en rolle for Lasse Andersson.

- Jeg tror ikke, det er vores opgave at tilbyde en masse digitale events lige i juleperioden, siger han.

Det er selvfølgelig superærgerligt, men vi har prøvet det før, siger Lasse Andersson fra Kunsten. Arkivfoto Lars Pauli

Medarbejderne har også et job i morgen

Aalborg Teater er tvunget til at stoppe opførelsen af deres to udsolgte stykker; Snefald og Revolution i kommunen.

- Det er ærgerligt, men vi gør selvfølgelig vores til, at smittetrykket skal ned, så sundhedsvæsenet ikke brager ned om ørerne på os, siger teaterdirektøren på Aalborg Teater, Hans Henriksen.

I den seneste uge har der været 418 smittetilfælde i Aalborg Kommune. Det giver et incidenstal på 193.

Men selvom teaterstykkerne ikke kan udføres i december, er der ingen fare for, at teatret er i fare for at lukke. Der var nemlig søgt kompensation på forhånd.

- Vi har søgt aktivitetspuljerne for november og december, så vi på forhånd vidste, at vi kunne klare os igennem, hvis vi vil blive lukket ned, siger Hans Henriksen.

Aktivitetspuljen havde til formål at sikre, at eksempelvis et teater fortsat kunne køre rundt, selvom der blev optrådt for en halvfyldt sal eller lukket helt ned.

- Det gør, at der ikke er utryghed ved os, og alle medarbejdere ved, at de også har et job i morgen, siger teaterdirektøren.

Har man billet til Snefald eller Revolution i kommunen kan den veksles til en billet til 2021. Snefald spilles igen i december 2021, mens Revolution i kommunen er i kalenderen til marts 2021.