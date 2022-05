Nedrivning af hus bliver ny attraktion på musikfestival

THISTED:Til sommer bliver det ikke kun musikken, der skaber de store oplevelser på Alive Festival.

For første gang har festivalen et dedikeret kunstprogram, der skal skabe rum for skæve, anderledes og ekstraordinære oplevelser for Alive Festivals gæster. Det forklarer Nicolai Demuth fra Alive Festivals sekretariat:

- Vi er enormt glade for, at vi for første gang kan præsentere et reelt kunstprogram. Vi har testet alternative kunstformer af på festivalen i 2019 og 2021, men nu er vi gået skridtet videre og gjort kunstprogrammet til det tredje programben foruden musik og udflugter som festivalen står på, siger Nicolai Demuth.

Kunstprogrammet er støttet af Jyske Kunstfond, og årets program fokuserer særligt på kunst i naturen og natur i kunsten.

- Vi håber, at kunstprogrammet kan være med til at udfordre og tilfredsstille vores sultne og nysgerrige publikum, siger Nicolai Demuth.

Og nu er festivalen altså klar til at præsentere den første halvdel af de kunstnere, indslag, og installationer som gæsterne kan opleve på Alive Festival 2022:

Hvad er et hjem?

En af de første navne som springer i øjnene er kunstprojektet ”HJEM.”

Her vil de lokale kunstnere Thomas Wolsing og Henrik Kramer Westergaard sammen med Alive nedbryde og genbruge et faldefærdigt hus og invitere både folk med og uden billet til Alive Festival med ind i projektet.

Projektet strækker sig juni, hvor der er workshop i det faldefærdige hus, hvorefter det rives ned foran publikum, inden det manifesterer sig som nye konstruktioner på festivalpladsen i juli.

Kunst i trætoppene og under jorden træerne og i undergrunden

Retter man sine øjne mod træernes på Alive Festival, vil man i år kunne se meget mere end grønne blade.

Man vil nemlig kunne se ”Videos In The Woods” lyse aftenmørket op på Alive med tre videoværker, der bliver projekteret op på lærred mellem de høje bøgetræer i Christiansgave. De tre videoer looper kontinuerligt i ring og har det til fælles, at de alle sætter fokus på skellet og samspillet mellem menneske og natur.

Også under jorden vil man i år kunne finde kunst. I det ene hjørne af festivalpladsen ligger en gammel koldkrigsbunker, og hernede vil gæsterne i år kunne opleve Alive Festivals helt eget museum, ”Undergangen.”

Her inviterer Alive nysgerrige festivalgæster på en sanselig oplevelse med Anna Rosa Hiort-Lorentzens lysinstallation, “Insekternes Blik”, i centrum. Den underjordiske installation er lyst op i ultraviolet lys, der skaber et tidsløst univers, hvor naturen er forstenet: grene, blade, frøstande, svampehyfer og rødder. Alt sammen for at give oplevelsen af naturen set fra et insekts blik.

Grænseløst teater og vandretur i myreperspektiv

På vilkårlige tidspunkter og tilsyneladende tilfældige steder vil et spontant teater opstå på festivalpladsen.

Det er Kånstkollektivet som står bag teateret der vil udfordrer grænserne mellem gæst og performer.

Kånstkollektivet består af tre performere, der som gruppe har eksisteret siden 2019. Deres vision er at lave uformel og kompromiløs scenekunst hvor fysik, humor og ærlighed kan udspille sig. Kånstkollektivet bestræber sig efter skabe scenekunst som overrasker, skaber genklang i mennesker, og får os til at grine af os selv.

Det sidste kunstprojekt i denne omgang er Secret Hotel, der inviterer 20 af Alive Festivals gæster med på en helt særlig vandretur. Lørdag kan man nemlig komme helt tæt på et af jordens mindste og ældste væsener: Myren.

Vandringsforelæsningen, som de selv kalder den, kombinerer kunstnerisk myreoplevelse med vandring, foredrag, sanseoplevelser, smagsprøver og lydlandskaber, skabt og præsenteret af Secret Hotel.