Niels Hausgaard misbruges af billethajer - du kan blive snydt

NORDJYLLAND:Når den kendte nordjyske entertainer Niels Hausgaard til januar starter sin landsdækkende turné med det nye show ”Du ved hvad jeg mener”, er mange af billetterne allerede udsolgt.

Men nu er billethajer på spil. De forsøger at sælge billetter til langt over normalpriserne - også til udsolgte shows.

Det får Niels Hausgaards manager til at advare. Man skal kun købe billetter til Hausgaard-koncerterne via de officielle salgssider, man finder via nielshausgaard.dk.

Ellers risikerer man at købe billetter til langt over normalpris - eller falske billetter.

Over tre gange dyrere

For eksempel koster billetter til Hausgaard-showet i Herning Kongrescenter 5. marts næste år fra 320 kr. op til 668 kr. hos det officielle billetfirma ticketmaster.dk.

Et tjek hos en af de udenlandske billetsalgssider, som Niels Hausgaards manager advarer mod, viser helt andre og langt højere billetpriser.

Her lå prisen for en billet til et show i Herning 5. marts på lidt over 2.300 kr., viste et tjek torsdag - over tre gange højere end dyreste normal-pris.

- Vi må desværre konstatere, at svindelfirmaerne ikke kun går efter store, udenlandske artister. Herhjemme er Niels Hausgaard så hot et navn, at der åbenbart også her er penge at tjene for firmaer som Viagogo, lyder det fra Hausgaards manager, Frank Panduro.

- Også til koncerter, der er helt udsolgt, ser vi billetter til salg. Ren svindel, understreger han.

Udsolgt i Nordjylland Niels Hausgaard tager fra januar 2020 på landsturné med sit nye show "Du ved hvad jeg mener". Disse datoer er der koncerter i Nordjylland - alle er udsolgt: 15. januar: Thisted Musikteater. 16. januar: Det Ottekantede Forsamlingshus, Mors. 30. januar: Musikstationen, Skørping. 31. januar og 1. februar: Vendelbohus, Hjørring. 20., 21. og 22. februar: Skråen Royal Stage, Aalborg. Kilde: Nielshausgaard.dk VIS MERE

Er man uheldig og har købt en falsk billet, hjælper ingen kære mor. Man kommer ikke ind til koncerten.

Mor og far med fup-billetter

Hvor galt det kan gå, har Frank Panduro et eksempel på fra sidste år.

En kvindelig studerende glæde sine forældre med billetter til et Hausgaard-show i Horsens. Desværre købte hun billetter på en udenlandsk billetwebside - og de billetter viste sig at være falske.

Det vidste hverken hun eller forældrene. Så da kvindens far og mor mødte op på koncertstedet i Horsens, blev de afvist.

- Det er synd, når der kommer et modent ægtepar, der har taget det pæne tøj og tror de skal ind og se Niels Hausgaard og have en god aften. De kom med falske billetter i god tro, fortæller Frank Panduro.