Nødråb fra festival gav pote: Frivillige fra hele landet strømmer til - men der mangler stadig 250

THISTED:I sidste uge tændte Hans Peter Jarl Madsen og resten af holdet bag Thy Rock for nødblusset, da de gik ud med meldingen om, at festivalen manglede over 600 frivillige.

Her en uge efter kan festivalformanden glæde sig over de mange henvendelser, der er strømmet ind fra interesserede hjælpere over hele landet:

- Vi har haft en rigtig positiv oplevelse. Jeg har selv fået henvendelser ind fra interesserede, lige fra Sydfyn til Aarhus, der har læst om Thy Rock og har hørt meget om Thy, og som nu vil komme og give en hånd med, fortæller Hans Peter Jarl Madsen.

De otte lokale foreninger, der står bag Thy Rock, er også lykkedes med at skrabe endnu flere frivillige sammen.

- Det ser meget lysere ud i dag, end det gjorde for en uge siden. Da Sjørring Boldklubs serie-3 hold meldte sig på, begyndte det for alvor at rykke. Men vi er ikke i mål endnu - jeg vil skyde på at vi mangler 200-250 frivillige. Så der skal arbejdes for sagen, siger festivalformanden.

De unge er også begyndt at komme ud af busken, fortæller han:

- Vi har fået over 40 henvendelser fra unge mennesker, der gerne vil være med i oprydningsarbejdet om søndagen, og det er skønt at se, for vi har brug for dem.

Tirsdag aften mødtes de otte klubber med Thy Rock-ledelsen, hvor der blev givet håndslag på, at det nok skal lykkedes at finde de frivillige, der mangler.

- Hvorfor skulle det ikke det? Nu har vi været dygtige til at finde frivillige i over 20 år, og det var alle parter indstillede på, at vi skal fortsætte med. Vi skal hjem og arbejde på sagen, og så skal det nok lykkedes. Især, når man tænker på, hvor godt det er gået den seneste uge, siger Hans Peter Jarl Madsen, der vil arbejde videre for at sikre flere hænder nu og her, men også er begyndt at tænke lidt længere ud i fremtiden:

- Vi har et kæmpe netværk, og vi taler med andre festivaller, der måske kan hjælpe os, ligesom vi måske kan hjælpe dem. Det kan være det, vi kigger ind i næste år. Vi er jo ikke de eneste, der kæmper med den her udfordring - det er det samme på tværs af hele branchen, tilføjer han.