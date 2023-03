Nordeuropas største dokumentarfilmfestival rykker til Nordjylland - disse film skal du se

NORDJYLLAND: Hvad enten du er til langsomme portrætter eller hårdtslående dokumentarer, kan du snart få stillet din sult.

Fra 15. til 26. marts kan du i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Thy tage til CPH:DOX - Nordeuropas største festival for dokumentarfilm, der er rykket uden for København og i år foregår i 28 kommuner landet over.

Her kan du blandt andet lade Niels Hausgaards stemme guide dig gennem et smukt portræt af Vendsyssel, deltage i samtaler om døden med lokale præster .

Her er seks af filmene, du kan opleve.

Til fremvisningen i Hobro 19. marts vil der efter filmen være åbent for spørgsmål til instruktør Anne Svejgård Lund og producent Nikkie Dahm. Still fra "Os der lever’"

En stor film om et lille sted

Du har sikkert allerede læst om den - det lune portræt af Vendsyssel, hvis premiere i februar fyldte den store sal i Musikkens Hus. Fik du ikke plads i salen, har du nu chancen for at se filmen, når den bliver vist tre steder i Nordjylland.

Niels Hausgaard er din lokale guide til stedet, hvor havet bruser, og horisonten sætter sig i sindet. Stedet hvor folk bliver boende, men hvor sandet hele tiden flytter sig, så man må løfte Rubjerg Knude fyr op i luften og rykke det 70 meter ind i landet, for at det ikke skal styrte i havet.

Der er lunt deroppe, tingene bliver holdt indenfor budgettet, og man behøver ikke papir for at have en aftale. Og man kan lave en stor bette film om det sted og fortælle den med ægte underspillet nordjysk storhedsvanvid.

15. marts kl. 18 og 19. marts kl. 19 i Kinorevuen, Skørping

19. marts kl. 15 i Filmteatret Hobro

23. marts kl. 14 i Arden Kulturhusforening

25. marts kl. 16 i Æ’Redningshus, Klitmøller





I Alex Holmes’ dokumentarfilm fortæller Greg LeMond selv sin historie med hjælp fra sin hustru Kathy. Still fra film

En legendarisk cykelrytter i et nervepirrende comeback

"The last rider" er den utrolige historie om cykelrytteren Greg LeMond, der vendte tilbage fra dødens rand med et skudhul i maven for at hjemsøge Tour de France. Et nervepirrende epos om et af sportshistoriens største og mest inspirerende comebacks.

I 1986 blev han den første amerikaner til at vinde Tour de France. Året efter blev han ramt af et vådeskud i en jagtulykke. Skaderne var livstruende, men trods 35 hagl i kroppen kæmpede han sig tilbage på sadlen for igen at konkurrere.

Nu er året 1989, og hans største rival er Laurent Fignon. Det er amerikansk boy-next-door charme mod fransk arrogance og vildskab. Løbet bliver legendarisk, det er tættere end nogensinde før, og den gule trøje skal afgøres på sidste etapes tidskørsel.

17. marts kl. og 20. marts kl. 18 i Kinorevuen, Skørping





I Aalborg introduceres "Lige før døden" af palliationsforsker Vibeke Graven, og efter filmen kan du møde filmens instruktør. I Hadsund følges den op af samtale med lokalpræst Winnie Sella Huus. Still fra film

Lige før døden

Instruktør Anne Regitze Wivel har med "Lige før døden" skabt en nærgående erindringsfilm om den sidste tid i hendes og hendes mand Svend Aukens liv.

For 14 år siden døde han efter en periode med sygdom. Parret tilbragte den sidste tid på Bispebjerg Hospital. I dag vender Wivel tilbage dertil for at reflektere over døden og skildre det personale, der arbejder i det svære felt.

Hvordan er det at gå på arbejde hver dag for at tage sig af mennesker, hvis liv er ved at rinde ud? Hvilke tanker gør man sig? Og hvordan gør man det sidste kapitel i et andet menneskes liv til en god, livfuld tid?

Læger og sygeplejersker deler deres tanker om både de filosofiske, personlige og praktiske dimensioner af deres arbejde, når vi sidder med til deres møder, og Wivel fører dagbog over den sidste tid i parrets fælles liv.

20. marts kl. 18 på Aalborg Hovedbibliotek

21. marts kl. 19 i Hadsund Biograf.





Til fremvisningen af "I got words" i Aalborg følges filmen op med en snak med rapperen Jonny Hefty, der også medvirker i filmen. Still fra "I got words"

Aalborg som dansk rap-hovedstad

I "I got words" får du historien om dansk raps storhedstid set gennem norske briller (og med norsk humor!) i en usentimental film om gamle venskaber og det kreative kick, der opstår, når ord rimer på hinanden til beatet fra en trommemaskine.

Malk de Koijn, Raske Penge, L.O.C og Jonny Hefty: De første år af 00’erne var en gylden tid for dansk rap. Nu er der gået 20 år, siden norske Runar Gudnason samlede et kamera op i Aalborg og begyndte at filme det boomende rapmiljø i den nordjyske hovedstad, inden han rejste tilbage til Norge og blev en kendt rapper.

Filmen blev aldrig færdig, men nu har han fundet de gamle spoler frem igen, og med underspillet humor og norsk selvironi besøger han sine gamle ungdomsvenner og trækker linjerne op fra sin ungdom og til i dag.

22. marts kl. 18.30 i Biffen Nordkraft.







Efter visningen af filmen i Aalborg er der en snak om Merkels tid som kansler med lektor i tysk og kulturforståelse, Mirjam Gebauer. Foto: CPH:DOX

En film om Merkel - fortalt af politikeren selv

Angela Merkel hedder den beskedne kvinde med den bestemte fremtoning, som i 16 vigtige år satte sit præg på moderne, europæisk historie.

Nu er der kommet en film om hende. En politisk storfilm om et kvindeligt ikon bliver den beskrevet.

I mange år var der en uskreven regel i europæisk storpolitik: Man skal aldrig undervurdere Angela Merkel. Det gjorde folk så alligevel, og den tyske regeringsleder endte som regel med at sidde med vinderkortet og et lille smil i mundvigen.

Instruktøren har været en grundig tur i arkiverne og har skabt en film om Merkels livsrejse og politiske karriere og ikke mindst om Europa i de 16 skelsættende år, hvor hun sad for bordenden.

15. marts kl. 19 på Aalborg Hovedbibliotek





"Kampen om mennesket" er en status på tidens idealer og forestillinger om det gode liv. Still fra film

Svend Brinkman om tidens idealer

Psykolog og professor Svend Brinkman, digter Caspar Eric, kulturdebattør Anne Sophia Hermansen og en række andre af landets mest prominente stemmer bidrager til denne debatskabende film.

"Kampen om mennesket" handler om menneskesynet i dag – vores forestillinger og idealer om det, og hvordan vi forsvarer vores menneskesyn i en intens kamp, der rækker fra samfundets store scener til det enkelte menneskes bevidsthed.

Filmen tager afsæt i personlige historier, der har det tilfælles, at de giver stemmer til mennesker, der (som alle andre, men i højere udstrækning) på egen krop har oplevet, hvad vores fælles idealer for, hvad et menneske er eller bør være, har af konsekvenser.

26. marts kl. 16 i Æ’Redningshus, Klitmøller