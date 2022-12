Nordjyde modtager en af landets fineste priser

AALBORG: Mandag modtog Marie Knudsen Fogh, skuespiller ved Aalborg Teater, den allerfineste anerkendelse, man kan få som kunstner i teaterverdenen, nemlig Teaterpokalen, en af landets ældste teaterpriser uddelt af Foreningen danske Teaterjournalister.

Prisen placerer Marie Knudsen Fogh i den tunge liga, når man ser på, hvem der tidligere har modtaget Teaterpokalen. Her støder man på navne som Githa Nørby, Osvald Helmuth og Bodil Jørgensen.

Marie Knudsen som Martha i "Hvem er bange for Virginia Woolf?". Foto: Allan Toft

I sæsonen 2022 / 23 kan Marie Knudsen Fogh opleves i Henrik Szklany’s nordjyske saga om Anita og hendes familie i Alle mulige ting til salg og Revolution i Kommunen, og i januar er der premiere på sidste del af historien i forestillingen Dødsbo på pløjemarken. Foto: Kim Dahl Hansen

Mestrer alle typer og sindsstemninger

Marie Knudsen Fogh har siden 2016 været en fast del af Aalborg Teaters ensemble. I denne sæson har man blandt andet kunnet opleve hende i en hovedrolle som Martha i Edward Albee’s Hvem er bange for Virginia Woolf - en rolle som hun modtog en Reumert-nominering for som Årets Kvindelige hovedrolle,

Og hun er i det hele taget en, der er blevet hold øje med de seneste år. I 2016 modtog hun en ”Reumert Talentpris”, og alene i år har hun modtaget Carl Johan Hyltofts legat fra Skuespillerforeningen af 1879 samt legatet "Årets skuespiller i Nordjylland 2022".

I sin tale til Marie Knudsen Fogh sagde kritiker ved Jyllandsposten og Iscene, Trine Wøldiche, blandt andet:

”Marie Knudsen Fogh mestrer alle tænkelige, menneskelige følelser og sindsstemninger på én gang. Hun har et fantastisk nærvær på scenen. Og en høj grad ad troværdighed i sit spil, der gang på gang får os alle til at tro på, at det menneske, vi ser, er helt og ægte. Uanset typen af rolle. Uanset hvem, hun spiller overfor. Uanset hvilke mærkværdige fysiske udfoldelser eller lange, klassiske replikvekslinger, hun stilles overfor, så opleves hun autentisk og strålende".

"Tak for de mange forrygende præstationer. Tak for din imponerende alsidighed, din unikke energi og din evne til at gøre hvilken som helst rolle - lille som stor - til forestillingens vigtigste”.