Først skal vi lige forstå, hvad den er. Så lad os spørge den.

Kære ChatGPT. Forklar os venligst på en kort og letforståelig måde, hvad du er.



- Jeg er en chatbot kaldet ChatGPT, trænet af OpenAI, som kan besvare spørgsmål om en bred vifte af emner. Jeg bruger min viden og avancerede algoritmer til at forstå spørgsmål og give informative svar på en måde, der ligner en menneskelig samtale.

Ovenstående er formuleret og skrevet egenhændigt af den kunstige intelligens. ChatGPT er blevet verdenskendt på kort tid, efter den blev lanceret i slutningen af 2022. Herhjemme har debatten gået på, om den underminerer skolernes evne til at afsløre snyd hos eleverne.

Blandt andet har fagbladet Gymnasieskolen afsløret, at hver sjette gymnasieelev benytter den til at snyde.

Nordjyder er dumme: Dette er en meget udbredt fordom, selvom der ikke er nogen videnskabelig grund til at tro, at nordjyder skulle være mindre intelligente end andre. ChatGPT

For den kan ikke blot generere svar på de spørgsmål, vi normalt stiller Google. Den besidder også kreative kvaliteter, som vi typisk kun kender fra mennesker.

Tillad mig at demonstrere:

Et digt om Nordjylland

Kære ChatGPT. Kan du skrive et humoristisk digt om Nordjylland?

- I Nordjylland er der højt til loftet. Og vinden får håret til at stå som en tosse. Men det er okay, for vi har humor og glæde. Og en sprogbrug, der kan få enhver til at græde.

- Vi spiser vores fiskefilet og røget ål. Og vores øl er stærk og som et smørhul. Vi har et fint sprog med "nå", "tja" og "ik'". Og hvis du ikke kan forstå det, så er du vist lidt skidt.

Chatbotten formår blandt andet her at indsamle viden på, at det blæser meget i Nordjylland og omdanne det til humor. Og det tog den kun knap 40 sekunder at forfatte uden spor af plagiering.

Hvad kendetegner en nordjyde?

Nordjyder er kendt for deres tørre og underspillede humor. De er ikke bange for at grine af sig selv og hinanden. ChatGPT

ChatGPT er udviklet af det amerikanske firma OpenAI, men kan den amerikanske chatbot beskrive, hvad der kendetegner en person i lille Nordjylland?

Lad os prøve:

Kære ChatGPT. Hvad kendetegner en nordjyde?

- Selvom det er vanskeligt at generalisere om en hel befolkningsgruppe, er der nogle træk, der typisk associeres med nordjyder:

- 1. Ærlighed: Nordjyder er kendt for at være ærlige og direkte i deres kommunikation. De siger tingene, som de er, og går ikke rundt om emnet.

- 2. Gæstfrihed: Nordjyder er kendt for deres gæstfrihed og åbenhed over for fremmede. De er glade for at byde folk velkommen og dele deres kultur og traditioner.

- 3. Arbejdsomhed: Nordjyder har traditionelt været hårdtarbejdende og pålidelige. De er kendt for deres indsats i landbrug, fiskeri og industri.

- 4. Stædighed: Nordjyder er også kendt for deres stædighed og viljestyrke. De giver ikke op, når de har sat sig noget for, og kæmper for det, de tror på.

- 5. Humor: Nordjyder er kendt for deres tørre og underspillede humor. De er ikke bange for at grine af sig selv og hinanden.

Kan du genkende dig selv?

Hvilke fordomme er der om nordjyder?

Chatbotten er tilbøjelig til at fremhæve de positive træk - høflig som den er. Lad os prøve at presse den til at beskrive de lidt mindre gode træk hos nordjyder:

Kære ChatGPT. Hvilke fordomme er der om nordjyder?

- Der er desværre mange fordomme om nordjyder i Danmark og andre steder. Nogle af de mest udbredte fordomme om nordjyder inkluderer:

- 1. Nordjyder er dumme: Dette er en meget udbredt fordom, selvom der ikke er nogen videnskabelig grund til at tro, at nordjyder skulle være mindre intelligente end andre.

- 2. Nordjyder er stædige og nærige: Mens stædighed kan ses som både en positiv og en negativ egenskab, er der ingen grund til at tro, at nordjyder skulle være mere stædige eller nærige end andre.

- 3. Nordjyder taler underligt: Dette er en fordom, der primært skyldes forskelle i dialekt og udtale mellem nordjysk og standardsproget i Danmark.

- 4. Nordjyder er uddannelsesforskrækkede: Dette er en fordom, der primært skyldes en tendens til, at færre nordjyder end gennemsnittet i Danmark vælger at tage en videregående uddannelse. Men det betyder ikke, at nordjyder generelt er uddannelsesforskrækkede.

Hvordan løses AaB's sportslige udfordringer?

Desværre står vores lokale fodboldhold på nuværende tidspunkt til nedrykning fra Superligaen, men da sæsonen ikke er slut endnu, kan ChatGPT måske hjælpe holdet med at vende skuden.

Kære ChatGPT. Hvordan løses AaB's sportslige udfordringer?

- Der er ikke en enkelt løsning på AaBs sportslige problemer, men der er flere ting, som klubben kan gøre for at forbedre sig:

- 1. Træner- og spillerudvikling: AaB kan investere i træner- og spillerudvikling for at forbedre deres tekniske og taktiske færdigheder på banen.

- 2. Talentudvikling: Klubben kan fortsætte med at investere i talentudvikling og rekruttere nye talenter til holdet. Dette kan også bidrage til at skabe en mere konkurrencepræget og sund holdkultur.

- 3. Styrkelse af holdets mentale styrke: AaB kan arbejde på at styrke holdets mentale styrke og evne til at håndtere pres og modgang. Dette kan hjælpe holdet med at præstere bedre i kritiske situationer.

- 4. Optimering af spilstil: Klubben kan undersøge og optimere holdets spilstil for at udnytte spillernes styrker bedst muligt og skabe bedre resultater på banen.

- 5. Bedre kommunikation og samarbejde: En bedre kommunikation og samarbejde mellem spillere, trænere og ledere kan hjælpe med at opbygge en stærkere holdkultur og øge chancerne for succes.

Erik Hamrén, læser du med?

Ikke uden fejl

ChatGPT har dog sine mangler. Se her hvem den forsøger at gøre nordjysk:

Kære ChatGPT. Hvilke kendisser er født i Nordjylland?

- H.C. Andersen, forfatter, digter og eventyrfortæller, blev født i Odense i 1805, men voksede op i byen Rudkøbing på Langeland, der dengang hørte under Nordjylland.

Den er derfor ikke gearet til at overtage arbejdspladser og skrive skoleelevers opgaver uden fejl. Endnu...