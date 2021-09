Nordjyder sang for kronprinsparret: Det var vildt

NORDJYLLAND/VEJLE:- En vild oplevelse.

Siger Anders Hornshøj, en del af den nordjyske sangtrio VelLyd, som lørdag aften optrådte til Kronprinsparrets Prisshow 2021 i Vejle.

Et storstilet show, som blev sendt på DR1 og set af en halv million tv-seere.

Her optrådte store musiknavne som Christopher, Scarlet Pleasure, Erika de Casier - og altså nordjyske VelLyd.

Trioen - akkompagneret af nordjyske Joachim Hejslet på klaver - sang "Dø for Vejle", skrevet af Malte Ebert, tidligere kendt som "Gulddreng". Sangen er en hyldest til Vejle Boldklub.

Det gav genlyd i salen i Vejle Musikteater, hvor også Bredballe Gospel Choir og Kolding Int. Voices var med på scenen.

Kronprinsparret uddelte Kronprinsparrets Priser i Vejle Musikteater lørdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det lød så smukt, at kronprins Frederik så ud til at fælde en tåre.

- Han blev vist lidt halvrørt, har vi fået at vide, siger Anders Hornshøj.

Mary takkede

Det var en overraskelse for Anders og de to andre sangere i trioen, Natasja Becker og Heidi Bisgaard, at de blev inviteret til at optræde ved det store prisshow.

- Det var en ære. Ikke mange har fået lov til at optræde til prisshowet, siger Anders Hornshøj.

Sangtrioen fik royal ros til receptionen efter det store show.

- Vi nåede at sige hej til kronprinsesse Mary. Hun kom lige forbi og sagde "tusind tak for en dejlig og sjov oplevelse", fortæller Anders Hornshøj.

VelLyds optræden til tv-showet blev bemærket af mange andre.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra folk, der følger os på Facebook, samt via sms'er, konstaterer Anders.

Du kan se VelLyds optræden i dette Youtube-klip (klik)

De tre sangere i VelLyd er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg, og de har sunget sammen i over 15 år. Allerede på fredag skal de optræde igen, denne gang til en stor event i Randers.