Nordjysk by rammes af kærlighed - Rikkes nye romance udfolder sig et særligt sted

HJØRRING:- I en verden med både klimaforandring, krig og pandemi er behovet for at elske, drømme og håbe blevet allestedsnærværende. Vi har brug for at tro på, at kærligheden findes, og alt nok skal ende lykkeligt. Måske er det derfor, at romancegenren for tiden sætter et stort, kirsebærfarvet kysseaftryk på den litterære udvikling.

Sådan siger den nordjyske forfatter Rikke Ella Andrup, der under navnet Ella Andrup snart sender en ny bog på gaden - romancen "Tæppefald", hvor Hjørring og et teater danner rammen om fortællingen.

- Romancebøger bliver læst som aldrig før, og markedet boomer hver eneste uge med nye udgivelser. Én af de ting, som kendetegner genren, er eskapisme, uddyber forfatteren, der godt mener, at man kan indfri det, selvom man ikke flytter læseren væk fra leverpostejsmadder og til en eksotisk destination.

"Tæppefald" udkommer 29. juni. Pr-foto

- Vi behøver ikke nødvendigvis at tage læseren til en solbeskinnet badestrand på den anden side af kloden for at komme langt nok væk fra vasketøjet og rengøringen, vi kan sagtens føle os transformeret herhjemme, påstår Rikke Ella Andrup og uddyber:

- Det hele handler om følelser og beskrivelser. Jeg skal få læseren til at se sine omgivelser med nye øjne.

Teatret som kulisse

Tæppefalds handling udspiller sig på et fiktivt teater i Hjørring, som dog har visse lighedspunkter med det over 100 år gamle teater- og kulturhus Vendelbohus.

Forfatteren og den nye romance Rikke Ella Andrup (f. 1977) er opvokset i Hjørring og bosat i Hirtshals. Hun er forfatter, grafiker og indehaver af forlagene Nelumbo og Petunia. Hun har tidligere udgivet romance/erotik under pseudonym Ella-Maluca Floyd. Hun er forfatter til Frederikke-børnebøgerne under sit fulde navn Rikke Ella Andrup. Titel på den nye romance: "Tæppefald", der udgives under navnet Ella Andrup. Tæppefald er en del af serien "Kærlighed i kulissen". Den udgives 29. juni 2023 på Flamingo Books / Gyldendal. Den er på 278 sider. Den udgives i formatet softcover m/flapper, lydbog, ebog. VIS MERE

På teateret kæmper Elizabeth for at finde sig til rette i sin nyere rolle som teaterdirektør. Hendes modspiller bliver den nørdede, men bestemt ikke uattraktive revisor Hector. Det spændende møde mellem de to, der tilsyneladende intet har til fælles, udvikler sig på i teaterets kulisser.

- Jeg har primært brugt teateret som ramme. Det er min ”solbeskinnede badestrand”. Teaterverdenen er noget, de fleste forbinder med noget ekstraordinært, måske ligefrem ekstravagant, og noget, som mange i forvejen romantiserer.

- Når jeg beskriver de gamle, lakerede gulve, balkoner med guldornamenteringer og dæmpet belysning, så tager jeg langsomt læseren med ind på teateret, forklarer forfatteren.

Rikke Ella Andrup er født i Hjørring og bor i dag i Hirtshals. Foto: Sara Galbiati

- Det er det samme, jeg gør, når jeg tager læseren i hånden og viser dem f.eks. Christiansgave i Hjørring. Jeg får dem til at se, høre, dufte og mærke helt ind i hjertet, siger Rikke Ella Andrup.

Forfatterens opskrift

Hun går ofte lange ture, hvor hun observerer små detaljer og omsætter det til tekst. Hun bruger de sanselige indtryk til at skabe indlevelse og dybde i bøgerne og skaber et miljø, som læseren kan bruge som tilflugtssted.

Det kombineret med spændende personligheder, der skal gå ”så grueligt meget igennem, før det ender lykkeligt”, er forfatterens cocktail på en god romance og på at gøre Hjørring til en kærlighedens by. Tæppefald udkommer 29. juni.

Tidligere udgivelser Kendras blind date – Tør du 1 Vegas invitation – Tør du 2 Emma Jos søde kys – Tør du 3 Frederikke kommer til at grine Frederikke kommer til at stjæle Frederikke kommer til at slå VIS MERE

Rikke Ella Andrup er opvokset i Hjørring, men bor i dag i Hirtshals og mener bestemt, at der også ligger en skøn kærlighedsfortælling på lur i den lille havneby.

Til efteråret udkommer hun med romancen "Lykkelig i Gårdhaven", hvor Hjørring spiller en endnu større rolle. Bogen udkommer også på Gyldendal/Flamingo Books.