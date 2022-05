Nordjysk festival fuldender musikprogram: Her er ni nye navne

THISTED: Alive Festival har netop offentliggjort de sidste ni musiknavne til plakaten for 2022.

De nye navne er både internationale og danske kunstnere og en god blanding af nye og mere etablerede navne, lyder det i en pressemeddelelse.

Blandt de nye offentligørelser er ghanesiske Santrofi, der leverer up-tempo highlife funk og afrobeat, som det kan lyde i det 21. århundrede, fandenivoldske Joyce, som har cementeret deres plads på den hjemlige rockscene og helt nye danske navne, som Eee Gee, der med sin nordiske popmelankoli først lige er gået i gang med at erobre verden.

- Vi er utroligt glade for den sidste pakke af kunstnere. Vi synes, at vi har fundet nogle kunstnere, som hver især kan noget helt specielt og med garanti kan skabe nogle fantastiske oplevelser live, siger Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig i Alive Festival, i pressemeddelelsen.

I den nye offentliggørelse finder man en række navne, der gør sig godt til de store fester. Den hollandske undergrundslegende DJ Marcelle er booket til at lukke festen lørdag, og hun er kendt for sine altid overraskende og hårdtslående DJ-set, der atypisk for tiden leveres udelukkende på vinyl. Fredag lukkes festen i fællesskab af Yo Johnny og Ravi Kuma, der lige nu hitter stort landet over med deres fælles technohits “Miami” og “Cardio”.

Blandt de mere upcoming navne finder man også festlige indspark i form af FVN og Julie Pavon, der begge er garant for eksplosive liveshows - førstnævnte med benhård rap og sidstnævne med vokalbåret og stampende funky elektronisk musik.

Derudover er bliver plakaten også tilføjet helt nye danske stjernefrø. Den Københavnske duo Gorgeous står til at blive det nye store country-folk-pop navn, mens førnævnte Eee Gees elegante pop både lægger op til at læne sig frem i sædet og tilbage i græsset. Endelig er der blevet plads til Blikfang, der trækker på det bedste fra TV2 og Kliché og giver dansksproget popmusik et nyt twist.

De ni nye navne fuldender også Alive Festivals musikprogram, som er endt et rigtig godt sted ifølge Nicolai Demuth:

- Vi synes selv, at vi har sammensat et stærkt program, der afspejler alt det, vi gerne vil som festival. Uanset hvem man er, vil der være noget ny musik at opdage. Samtidig er der også masser af navne, som allerede har en fast plads i mange hjerter. Der er helt sikkert musik, som kan inspirere og give store oplevelser til alle, siger Nicolai Demuth.

Det samlede fulde musikprogram består af i alt 22 navne: When Saints Go Machine, Efterklang, Hugorm, Santrofi (GH), Joyce, Carl Knast, Brimheim, Sassy 09 (NO), GOSS, PRISMA, Guldimund, Aysay, Yo Johnny, Blikfang, DJ Marcelle (NL), Bremer/McCoy, Ydegirl, Lucky Lo (SE/DK), Eee Gee, Julie Pavon, FVN og Gorgeous.