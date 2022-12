Nordjysk festival konkurs

Efter flere års aflysninger er Aairport Festival gået konkurs.

Det skriver CEO Kresten Thomsen i en pressemeddelelse.

Festivalen, som var Danmarks største elektroniske festival, aflyste for få dage siden 2023-udgaven, og nu er det altså officielt, at festivalen helt lukker.

Aairport Festival ApS blev konkursbehandlet ved Skifteretten i Aalborg 21. december. Advokat Nicolai Thornemann fra Horten Advokatpartnerselskab er udpeget som kurator.

Både festivalens ledelse, investorer og partnere har forsøgt at finde en mulig vej fremad, men grundet de usikre tider og ændringer i samfundet vurderes det til ikke at være muligt at finde en vej frem, så selskabet Aairport Festival ApS kan overleve.

CEO Kresten Thomsen skriver, at målet med konkursbehandlingen er, at kreditorer – herunder billetkøbere – skal sikres de bedst mulige betingelser.

Aflyst tre år i træk

Der var ellers lagt op til en stor fest i Gigantium, som skulle laves om til en baspunpende lufthavn.

2023-udgaven af festivalen skulle have været afholdt i januar, men den blev - ligesom udgaverne i 2022 og 2021 - aflyst.

De foregående to aflysninger skete på grund af corona.

18 internationale artister var på plakaten til Aairport Festival 2023.

Dermed ender 2020 - festivalens debutår - med at være den eneste afholdelse.

Kan ikke garantere tilbagebetaling

Før konkursen var en realitet, sagde Kresten Thomsen til Nordjyske, at konkurs var et af de mulige scenarier.

I det tilfælde ville man gøre alt, hvad man kunne, for at billetkøbere til Aairport Festival 2023 ville få deres penge tilbage. Men han kunne ikke give nogen garantier.

- Det er selvfølgelig målet, at alle får deres penge tilbage. Men vi har betalt virkelig mange dyre regninger til artisterne, så jeg kan ikke garantere det. Men det er det, vi arbejder på, sagde Kresten Thomsen.