Nordjysk festival tror på det: Offentliggør de første seks navne

THISTED:Der bliver festival til sommer.

Det er i hvert fald den klare forventning hos Alive Festival i Thy, der netop har offentliggjort de første seks navne på musikplakaten, selvom regeringen endnu ikke har meldt ud, hvad festivalerne skal forvente.

Første udgave af Alive Festival blev afholdt i 2009. Foto: Richo Lund Hald

Blaue Blume, Iceage, Ganger, Erika de Casier, Fraads og Barbro giver - hvis alt går efter planen - koncert på festivalpladsen i Thisted i slutningen af juli, når arrangementet løber af stablen.

Seks danske musiknavne, der med festivalens egne ord udgør "en god blanding af stærke, etablerede navne og helt nye skud med stort potentiale".

- Det er en kæmpe forløsning. Både for os, der arrangerer, og for dem, der gerne vil på festival i Thy. I det store billede er vi en lille aktør, men folk har brug for noget at glæde sig til, og vi ser jo positive takter i forhold til smittebekæmpelsen. Derfor mener vi, at det giver god mening at sætte gang i maskineriet nu, siger festivalens talsmand, Esben Halkier.

- Vi mener, at det giver god mening at sætte gang i maskineriet nu, siger Esben Halkier, der er talsmand for Alive Festival. Foto: Richo Lund Hald

- Det har krævet tålmodighed

I de seneste måneder har Alive Festivals cirka 100 frivillige lagt en masse halve planer for en 2021-udgave, hvis afholdelse lå hen i det uvisse. Det gør den sådan set stadig, men nu er festivalen nået til et punkt, hvor der skulle ske noget.

- Det har krævet virkelig meget tålmodighed. Vi har hele tiden tænkt: Lige om lidt kommer der en afklaring. Men den er bare aldrig kommet. Så nu har vi besluttet os for, at udgangspunktet er, at vi afholder festivalen, siger Esben Halkier, der samtidig forsikrer, at det hele kommer til at foregå under forsvarlige vilkår.

- Vi forbereder os samtidig på at etablere alle de løsninger, som er nødvendige for at afholde festivalen på sikker og forsvarlig vis. Det kommer uden tvivl i første række, og vi ser frem til at få nogle klare retningslinjer at arbejde ud fra. Alle parter er klar over, at situationen kan ændre sig. I mellemtiden er det bedste, vi kan gøre, at give noget forventningsglæde og lade alle vide, at vi stadig holder kulturen i live.

Nordjyske Blaue Blume er blandt de første seks navne på Alive Festivals musikplakat. Foto: Neal McQueen

Flere ting på programmet

Derudover tilføjes tre udflugter og tre kunstinstallationer til programmet, der altså ikke kun består af koncerter.

Festivalgæsterne kan nemlig opleve den traditionsrige åbning på Thisted Bryghus, en bondegårdsfrokost med tilhørende whiskeysmagning hos Gyrup Gård og endelig Den Thy’ske Eventyrtombola, som sender gæsterne ud på oplevelser i alle mulige afkroge af landsdelen mod nordvest.

Alive Festival Alive Festival er en kulturfestival i Thy, der blander kunst og kultur med lokalmiljøet og naturen. På festivalen kan man - ud over en række koncerter - deltage i forskellige aktiviteter, der foregår rundtomkring i landsdelen. Første udgave af Alive Festival var i 2009 med 300 besøgende. Siden har festivalen haft vokseværk, og ved den seneste udgave i 2019 deltog over 3.000 i arrangementet, hvor blandt andre Pernille Rosendahl, Benal, Katinka og Den Sorte Skole var på programmet. Håbet er, at man i løbet af de kommende år kan hæve kapaciteten til cirka 5.000 gæster. Alive Festival er støttet af Nordea-fonden. VIS MERE

Endelig har festivalen - som noget nyt - tilføjet kunstoplevelser som selvstændige punkter på programmet. Det betyder blandt andet, at man får besøg af kunstnergruppen Vertigo, der er kendt i både ind- og udland for dens måde at benytte ny teknologi til at skabe unikke lysinstallationer.

Derudover bliver en gammel beskyttelsesbunker i midten af festivalpladsen indrettet under navnet “Undergangen” som et særligt rum for dystopiske kunstinstallationer, der står i stærk kontrast til glæden og festen på jordoverfladen. Og så åbner festivalen en ny, intim scene - Vadestedet - hvor der bliver plads til "en palette af nye, alternative oplevelser", forklarer Esben Halkier.

Alive Festival 2021 afholdes efter planen fra 29.-31. juli.