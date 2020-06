Nordjysk forfatterskole søger elever: Deltagerne er nødt til at smide barriererne

Da litteraturfestivalen Ordkraft for år tilbage skabte en forfatterskole, var målet, at en eller flere elever indenfor de første år skulle udgives professionelt.

Det mål er nu nået. En tidligere deltager har netop skrevet kontrakt med et anerkendt forlag. Hvem det drejer sig om, offentliggøres til efteråret, men det er et godt tegn, at skolen indfanger kommende forfattere i Nordjylland, mener Jørgen Dissing Nørgaard, forfatter og cand. mag, i dansk og filosofi og leder af forfatterskolen.

Et andet mål for skolen var at opdyrke et litterært miljø i Nordjylland.

- Hvis man har en stor litteraturfestival, så skylder man at arbejde for at finde de nye forfattere og dyrke vækstlaget her. Nordjylland mangler i utrolig høj grad mødesteder for folk, der skriver, fortæller skolelederen, der med sit team arbejder for at holde miljøet i live efterfølgende på, fx med højtlæsningsaftener.

Og der er noget, der skal holdes ved lige, når kurset slutter.

Det giver en god dynamik, at sætte deltagere sammen på tværs af alder. - At skrive er et enormt intimt rum, og der er det godt, at der er ældre til at gøre de unge mere trygge, og unge til at gøre de ældres skrifter mere vilde, siger Jørgen Dissing Nørgaard. Foto: Peter Søholm

Skal være modige

- Er man seriøst skrivende, hænger den måde, man lever på og skriver på, sammen, og i begge forhold arbejder vi på at frisætte det enkelte menneske og få vedkommende til at åbne sig op - både over for sig selv og andre. Der kan ske noget interessant i livet via skriften, siger Jørgen Dissing Nørgaard, der også arbejder for at øge deltagernes mod.

- Især de unge er ofte meget følsomme i forhold til at få feedback. Samtidig er de ofte en undskyldning for sig selv i forhold til at sende tekster ind til forlag. De er nødt til at smide begge barrierer og finde et mod og en tro på det, de laver.

Dette års forløb, der starter 1. september, tager arbejdet et skridt videre med et særligt fokus på litterær aktivisme. En tendens i den litterære verden lige nu, som man fx så udmøntet i den takketale, Jonas Eika gav, da han vandt Nordisk Råds Litteraturpris som den yngste modtager af prisen nogensinde. Her gjorde han op med den ydmyghed og høflighed, der normalt knytter sig til prisen, og rettede en skarp kritik imod statsminister Mette Frederiksens udlændingepolitik, imens hun lyttede med fra salen.

- Også en del mindre forlag tænker i aktivistiske baner. Der er forfattere, der laver happenings grænsende til civil ulydighed. Det handler om, at litteratur ikke bare er noget, man har for sig selv, tilværelse og skrift hænger sammen, og er teksten kritisk, tilskynder vi, at man også udlever det, siger Jørgen Dissing Nørgaard.

Foto: Peter Søholm

Ældre suger af unge og omvendt

Udvælgelsesteamet bag forfatterskolen sigter efter at sammensætte et hold med en bred aldersmæssig spredning. De seneste tre år, hvor forløbet har været afholdt, har der været deltagere fra 16 til 74 år, og det fungerer godt, fortæller Jørgen Dissing Nørgaard.

- Det giver en god dynamik, at folk ikke er ens. At skrive er et enormt intimt rum, og der er det godt, at der er ældre til at gøre de unge mere trygge, og unge til at gøre de ældres skrifter mere vilde. Det giver noget, at man er to forskellige steder i livet, og vi ser venskaber opstå, fortæller han.

Deadline for ansøgning til forløbet er 5. juli.