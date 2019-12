Nordjysk jubel: Finanslovsaftale fjerner besparelser på kultur

Besparelser på 764 millioner kroner over de kommende fire år bliver annulleret. Regeringen har således valgt at stoppe omprioriteringsbidraget, der medfører et sparekrav på to procent hos kulturinstitutionerne.

Det meget omtalte omprioriteringsbidrag på to procent, som Venstre-regeringen indførte i 2016 bliver fra 2020 skrottet med finanslovsaftalen, som regeringen har indgået sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

På kulturområdet har de to procent i 2019 betydet en besparelse på 79,2 millioner kroner.

Kulturminister Rasmus Prehn (S)

En glad kulturminister

Netop de to-procents besparelser, som nu bliver fjernet fra kulturområdet, var en af den nye regerings kæpheste under valgkampen. Derfor ventede man i spænding på at finde ud af, hvad daværende kulturminister Joy Mogensen i august havde at sige på Kulturmødet på Mors.

Dengang havde hun ingen plan for at gøre noget ved besparelserne, og derfor glæder det den nuværende kulturminister, Rasmus Prehn, at regeringen har været i stand til at få en aftale på plads.

- Jeg vil gerne takke partierne bag regeringen for denne aftale. Deres vedholdende pres på at sætte kulturen på dagsorden i finanslovsforhandlingerne har båret frugt, så vi kan give kulturlivet nogle tiltrængte stabile og trygge økonomiske rammer. Fra 2020 er det slut med de faste, årlige sparekrav for de danske kulturinstitutioner. Det sker efter 4 år med systematiske grønthøsterbesparelser under den borgerlige regering, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

- At det allerede nu i regeringsperioden lykkedes at være så ambitiøse skyldes i høj grad, at der er en række partier bag regeringen, der alle har villet give kulturen bedre vilkår, end der var udsigt til med besparelser de kommende år. Denne aftale viser, at vi kan nå store politiske resultater, når vi løfter i flok. Kulturen i Danmark får nu nogle stabile økonomiske rammer. Det er jeg som kulturminister naturligvis glad for, men jeg synes også det lover godt for det fremtidige samarbejde, hvor vi har mange andre vigtige opgaver, vi skal have løst i fællesskab.

Også hos Nordjyllands Historiske Museum jubler de over, at besparelserne fjernes. Foto: Arkiv

Gavner institutionerne

Foruden at fjerne omprioriteringsbidraget på kulturområdet har man fundet plads til at give tilskud til bestemte institutioner. Det gælder symfoniorkesteret Copenhagen Phil, Danmarks Underholdningsorkester, KVINFO's videncenter og den digitale ordbog 'Den Danske Ordbog'.

Så meget får de... Copenhagen Phil: 2 millioner kroner årligt fra 2020 Danmarks Underholdningsorkester: 8 millioner kroner i 2020 KVINFO's videncenter: 2 millioner kroner i 2020 Den digitale ordbog 'Den Danske Ordbog: 1,5 millioner i 2020 Kilde: Kulturministeriet

Også hos de nordjyske kulturinstitutioner glæder de sig over, at besparelserne stopper. Det giver en smule luft både økonomisk, men også i forhold til at kunne fokusere på produktet.

- Man kan sige, at for os er de statslige støtte lav i forhold til den kommunale. Selvfølgelig betyder det noget, men det er ikke så afgørende i det daglige. Nu kan fokus måske komme mere på kunsten. Økonomi er stadig et tema, siger bestyrelsesformand for Kunsten, Christen Obel og understreger:

- Det kan give bedre kunst.

Hos Nordjyllands Historiske Museum deler man den opfattelse. Helt konkret er det 160.000 kroner, som de ikke skal spare. Derudover bryder det med den onde spiral, som omprioriteringsbidraget har skabt.

- Vi leverer ydelser til staten. De vil have det, vi leverer, men samtidig skal vi spare uden at levere mindre. De her to procent bidrager til en ond spiral. Næste år kan vi lave et ordentligt budget, selvom vi stadig mangler procenterne for de sidste fire år, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Den nye finanslovsaftale træder i kraft fra 2020.