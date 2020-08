Nordjysk komiker i voldsom ulykke: Har brækket flere knogler

DANMARK: Om jeg kommer til Zulu Comedy Galla i aften? Argh ... kan ik' af fysiske årsager. De seneste 16 dage har jeg været godt og grundig sengeliggende pga. husligt arbejde i 4 meters højde - som jeg så faldt ned fra.

Sådan lyder det i et opslag på Facebook fra komikeren Geo, der ellers skulle have været at finde i salen i aften, når TV2 Zulu afholder den årlige hyldestfest for danske komikere.

Far igen

Styrtet er sket få dage efter, at Geo kunne juble over, at han var blevet far igen. Familien er blevet forøget med en lille datter.

- Sååå brækkede sgu armen 3 steder, min skulder, slog hul i benet, slog hovedet og alt muligt andet. Så jeg har ikke været til megen hjælp med vores lille datter, Saga, som var to dage, da det skete, eller med vores søn, Mattis, på 17 måneder, skriver han i opslaget, hvor han også har delt et billede af sig selv i hospitalssengen.