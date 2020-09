Nordjysk sangskriver: - Hvis min kæreste og jeg bliver uvenner, går hun en tur - jeg skriver en sang om, hvor træls hun er

- 75 procent af alle de koncerter, jeg nogensinde har været til, har været røvsyge. Mange musikere er så fokuserede på at gøre det, de skal, at de glemmer at have det sjovt og formidle en energi lige så meget som et produkt, siger Oskar Krusell, ifølge hvem det handler om at smide angsten for musikken. Foto: Lars Pauli