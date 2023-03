Nordjysk teater i store økonomiske problemer: - I yderste konsekvens kan det koste teatret eksistensen

HJØRRING:Et økonomisk chok har ramt nordjysk kulturliv.

Prestigeprojektet Vendsyssel Teater er så presset på pengekassen, at det er nødvendigt med økonomisk førstehjælp.

Skæbnen for teatret ligger lige nu i hænderne på politikerne i Hjørring Kommune. De er nemlig blevet bedt om ekstraordinær økonomisk støtte.

- Får vi ikke den økonomiske hjælp, vi har bedt om, så kan det i yderste konsekvens koste teatret eksistensen, siger bestyrelsesformanden for Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen.

Ifølge Nordjyskes oplysninger drejer det sig om et beløb i underkanten af fire millioner kroner, som Vendsyssel Teater har brug for, hvis man skal kunne fortsætte driften.

Om Vendsyssel Teater Vendsyssel Teater er Danmarks nordligste selvproducerende teater og blev etableret i 1984. Dengang som et lille egnsteater. I marts 2015 begyndte man på opførslen af en ny teaterbygning med fire sale. Byggeriet kostede 180 millioner kroner, hvilket blandt andet blev betalt af Realdania, Det Obelske Familiefond, ENV-Fonden og Hjørring Kommune. Det var første gang i 100 år, at man havde opført et nyt teater i provinsen, og bygningen stod færdig til indvielse i januar 2017. I januar 2020 blev Vendsyssel Teater udnævnt til "regionalt kraftcenter", hvor det hidtil havde været et egnsteater. Det betyder, at teatret nu er på finansloven. VIS MERE

Tilskuerne svigter

Det var under stor opmærksomhed, at Vendsyssel Teater kunne tage en helt ny teaterbygning i brug i starten af 2017. Ikke mindre end 180 millioner kroner var der investeret i byggeriet, der har adresse på Banegårdspladsen i Hjørring.

Og starten blev fantastisk for det nye teater. Der er både høstet anerkendelse og priser for selve produktionerne - og også besøgstallene var indledningsvist særdeles fine. Samtidig blev også selve bygningen hædret vidt og bredt for det arkitektoniske udtryk.

Men så kom corona-pandemien...

Med sine mange restriktioner og nedlukninger af det danske samfund bevirkede corona-perioden naturligt nok, at billetsalget faldt markant - men teatret havde egentlig alligevel en nogenlunde solid økonomi. Desuden fik man også hjælpepakker i forbindelse med pandemien.

Det helt store problem er dog, at tilskuertallet - på den anden side af corona-krisen - aldrig er vendt tilbage til det tidligere niveau.

I regnskabsåret 2018/2019 var der således 28.818 billetkøbere til Vendsyssel Teaters forestillinger - mens tallet ved udgangen af 2022 lød på 16.270 teatergængere.

- Selvom vi havde en solid egenkapital at gå ind i 2022 med, og vi også havde sikret tilskud til vores produktioner i 2022 og første halvdel af 2023, så har det sammen med et fald i sponsorindtægter og fondsmidler drænet vores indtægter med nogle millioner udover det, vi selv kan klare, siger Henrik Jørgensen og tilføjer:

- Får vi ikke de penge, vi har bedt om, så kan det i yderste konsekvens koste teatret eksistensen, siger bestyrelsesformanden for Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen. Arkivfoto: Bente Poder

- Desværre er vores publikumstal langt fra tilbage på niveauet fra før nedlukningerne. Og vores mulighed for at reagere på vores omkostningsniveau - især på egenproduktioner af forestillingerne - har en tidshorisont, der rækker helt ind i 2024.

Burde I have reageret på det her noget før?

- Der var intet, der tydede på, at vi ville havne i den her situation på den anden side af corona-perioden. Men det har nu vist sig, at det er sådan, det er. Og desværre er der så den her lidt lange bremselængde i forhold til kontrakterne omkring vores produktioner, siger Henrik Jørgensen.

Handlingsplan er lavet

Bestyrelsen for teatret har lavet en handlingsplan, der skal tilpasse driften til den nye virkelighed, så man igen kommer i økonomisk balance. Men man er altså i første omgang forpligtet på en række kontrakter, og det er på den baggrund, at teatrets bestyrelse har bedt Hjørring Kommune om en ekstraordinær økonomisk håndsrækning på i underkanten af fire millioner kroner.

Det understreges i øvrigt fra bestyrelsesformanden, at det samtidig skal sikres, at der fortsat produceres ny dansk dramatik på "et højt kunstnerisk og publikumsvenligt niveau".

Samtidig oplyser Henrik Jørgensen, at det normalt ikke vil være en bestyrelsesopgave at gå så detaljeret ind i driften af teatret. Men årsagen er, at den afgående teaterdirektør Lars Sennels gennem længere tid har været sygemeldt med en alvorlig kræftsygdom. Derfor er det lige nu en bestyrelsesopgave at bringe Vendsyssel Teater gennem den alvorlige krise.

Vendsyssel Teater er i øvrigt lige nu i fuld gang med at ansætte den direktør, der skal drive teatret videre.