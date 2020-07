Nordjysk tegneserie-forfatter bag potentielt vanedannede manga

Anmeldelse: Infection Vol. 1 – Rygning forbudt

Den Grønne Pest har ramt den blå planet. Menneskeheden er truet på sin eksistens. Eller rettere, dem med penge er ikke helt så truet som dem uden. Truslen fra den grønne pest har banet vejen for miljøorganisationen Global Waste, der i den gode sags tjeneste er ved at gøre jorden til et diktatur styret af den oldgamle Kristoph III.

Det ser skidt ud. Men heldigvis er der modstand: Den ”faldne” soldat Dave Blame. Dave Blame er tidligere kampteknikker i Global Waste eliten, en særlig enhed, der blindt søger at nedkæmpe modstanden mod miljøorganisationens voksende verdensherredømme. Dave er noget så upolitisk korrekt: Han bander og kæderyger cigarer. Men han gør det ikke, fordi han har lyst til det. Han gør det for at overleve.

Velkommen til den inficerede mangazone.

I sin kamp for at overleve og for at få hævn over Global Waste eliten må Dave Blame rejse over land og vand, is og jungle. På sin vej finder han muntre allierede: Smuglerne Jayne Diamond, og Jaynes far Short John Diamond. Sammen kæmper de mod Global Waste eliten, og selvfølgelige for at bekæmpe globalt diktatur.

Grøn pest, soldater, smuglere, zombielignende borgere, kyniske håndlangere, skumle ledere, elskelige karakterer, hårdt sprog, og ikke mindst håb. Alle brikkerne er der i Casper Sands forrygende mangainspirerede tegneserie "Infection Vol.1 - Rygning forbudt".

Det er rigtig god underholdning med en undertone af kritik: Vi lever på en truet planet, hvor ulighed hurtigt kan bane vej for fascisme og diktatur. At læse ”Infection Vol. 1 – Rygning forbudt” er som at blive inviteret indenfor et oplevelsesrum for teenagere, hvor velkomstdrinken er dobbelt op på valgfri energidrik.

Dave Blame bliver smidt ud af eliten og hadets flamme tændes.

Der er masser af referencer til hele universet af populærkultur. Short John Diamond har sikkert en litterær ”fætter” i karakteren Long John Silver. Og det monster, der gemmer sig i Dave Blames indre, kunne med lidt god vilje godt minde om en vis livsfarlig alien kampmaskine. Men Blames ”indre dæmon” vælger dog ikke at sprænge sig vej ud af brystet på værtskroppen. Den manifesterer sig ganske praktisk gennem Blames mund. For nogle kendere rimer ”grøn pest” på ”Soylent Green”. Og for endnu ældre kendere kan Dave Blame minde om den tjekkiske soldat Svejk, der med sine satiriske betragtninger kom igennem Første Verdenskrig. Ikke med cigarer, men med mættende måltider.

”Infection Vol. 1 - Rygning forbudt” balancerer mellem at emme af seriøs tegne- og fortællelyst, og at ride på alle de velkendte klichéer og med et selvironisk skær i stregen. Nordjyske Casper Sand fortæller i presse- og baggrundsmaterialet, at Dave Blame og co. startede som webcomics. Det er i sig selv en bedrift som lokal tegneserieskaber at insistere på denne remediering, som det så flot hedder: At gå fra digital webcomics til analog seriecomics.

Den uretfærdige verdensorden: Har du penge, kan du blive vaccineret!

”Det her hævntogt bliver episk!” står der på bagsiden af ”Infection Vol. 1: Rygning forbudt”. Og det bliver helt sikkert visuelt episk. Men plottet ligger åbent, næsten fra de første sider. Især hvis man kender V for Vendetta (McTeigue, 2005) eller Equilibrium (Wimmer, 2002), og sikker mange hæsblæsende historier med orientalsk kampinspiration. Men alene spørgsmålet om, hvor mange gange Dave Blame må stå uden cigarer, og hvor mange gange truslen fra det indre monster viser sit ansigt, er grund nok til for mange andre end blot ”13+” målgruppen at følge med i Casper Sands farverige og inficerede univers på vej mod en kur mod den Grønne Pest, og klodens overlevelse.

Smugleren Jayne vil gerne vide, hvorfor ryger Dave Blame.

- Casper Sand: Infection Vol. 1 – Rygning forbudt

- Global Waste Publishing

- Udgivelse: 3. juli 2020

- Sidetal: 78

- Pris: 110