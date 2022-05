Nordjyske Ginne skal varme op for verdensnavn: - Det er sgu ret fint selskab

AALBORG/KØBENHAVN:- Det er sgu ret fint selskab.

Sådan siger den 27-årige jazzkomet Ginne Marker om det, der skal ske den 14. juni i Royal Arena i København.

Her skal sangskriveren, sangeren og guitaristen, der er født og opvokset i Aalborg, varme op for en af alle tiders største guitarhelte: nemlig Eric Clapton, der står bag sange som “Wonderful Tonight”, “Tears In Heaven” og "Layla".

- Det er helt vildt. Han har haft en kæmpe indflydelse på hele rock- og bluesmusikken - og på guitarens rolle generelt. Der er ikke nogen guitarister, der ikke ved, hvem Clapton er. Jeg er selv en guitarnørd, så jeg er ret meget oppe at køre over det. Og jeg glæder mig til at fyre en solo af, fortæller Ginne Marker, som musikmagasinet Gaffa i en anmeldelse har kaldt “nutidens guitargud”.

Foto: Kasper Krupsdahl

- Jeg har ikke noget at tabe

I Royal Arena kommer den nordjyske musiker og hendes band til at optræde for omkring 15.000 publikummer. Hun ved ikke helt, hvad hun skal forvente, men hun er ikke skræmt over tanken. Tværtimod.

- Det er svært at forestille sig. Men lige nu tænker jeg bare, at det bliver virkelig fedt. Vi skal bare have det sjovt, og jeg har ikke noget at tabe. Kun noget at vinde, siger Ginne Marker, der ikke ved, om hun får mulighed for at hilse på den 77-årige guitarlegende.

- Det kommer an på så meget. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil møde ham, men jeg forventer det ikke.

Ginne Marker er født og opvokset i Aalborg, men bor og arbejder i dag i København. Foto: Ciliane Stubkjær

Clapton spiller også i Royal Arena den 15. juni, hvor danske School of X varmer op. Begge koncerter var egentlig udsolgt, men arrangøren, Live Nation, har meddelt, at der er frigivet et begrænset antal ekstra billetter.