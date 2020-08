Nordjyske kulturmennesker leder efter veje frem

NORDJYLLAND:NORDJYSKEs mediehus er torsdag vært for nordjyske kulturmenneskers forsøg på at vinde veje frem for kunst og kulturen. Anledningen er Kulturmødet Mors, der - digitalt - finder sted frem til lørdag.

Som direktør for Vendsyssel Teater, Lars Sennels, bemærkede, så kom debatten ofte til at handle om penge, og hvordan man skaffer et mere fast økonomisk grundlag for aktørerne på kunst og kulturområdet. Blandt andet om i hvor høj grad det er et offentlig anliggende at understøtte kunstnere og hvordan støtten skal fordeles.

Debatten tog således den diskussion, der har været markant under coronakrisen, nemlig om behovet for tydeligere organisering af kunst- og kulturlivet, og om det giver mening, at en sådan tværgående organisering sker på regionalt plan.

Mødet satte af sted kl. 9.45 og fortsætter til kl. 17. Indimellem ord og synspunkter - som også rumemde en transmission af kulturminister Joy Mogensens åbningstale - er der musikalsk optræden fra scenen.

Mødet kan følges her: