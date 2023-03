Nordjyske mener: Både vendelboer og ledelsen på Vendsyssel Teater bør se kritisk på sig selv

LEDER:"Hvorfor skal skatteyderne betale til den slags ligegyldigheder! Kan man ikke klare sig med entréindtægter, er der én vej: LUK!"

Sådan lyder det fra en nordjyske.dk-læser under nyheden om Vendsyssel Teaters økonomiske vanskeligheder.

Han tager selvfølgelig fuldstændig fejl. Ingen teatre kan klare sig med entréindtægter alene, og vi bor i et land, hvor vi er rige og kloge nok til at prioritere kultur. Og selvfølgelig skal Vendsyssel have et teater, og selvfølgelig skal kommunerne i Vendsyssel hjælpe.

Men han har jo ret i sin efterlysning af gæster, der lægger entré.

Hvor bliver de dog af? Vil folk i Vendsyssel ikke have et teater? Nu fik de ellers sådan et smukt et.

Den største årsag til de økonomiske problemer på teatret er fraværet af publikum. Man kan kalde det corona-senfølger, og det er langt fra en nordjysk udfordring alene.

Har teatergængerne erstattet teatermørket med andet - måske Netflixmørket, der er billigt, bekvemt og nemt? Hvorfor rede håret og forlade huset, hvis alt, du behøver gøre, er at løfte fjernbetjeningen?

Man kan godt skose vendelboerne for ikke at bruge deres teater. Siden 2018 er antallet af billetkøbere til forestillinger næsten halveret - det er meget voldsomt.

Og man kan have lyst til at starte en aktivistisk kærlighedsstorm.

Køber bare fem procent af de næsten 200.000 borgere i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner billet til teatret, er man tilbage på 2018-tal og på ret køl. Og hvem siger, at du behøver bo i kommunerne omkring for at indløse billet og bakke op - alle har brug for det, teatret kan give.

Men der er også behov for at se grundigt indad på teatret.

Har de ramt rigtig i deres program de seneste år? Et aktuelt stykke som Bertolt Brechts "Arturo Uis uhindrede vej til magten" har fået gode anmeldelser i lokale og landsdækkende medier, men appellerer det bredt? Titlen i sig selv er svært stof.

Det er godt at være ambitiøs med det kunstneriske niveau. Og det er Vendsyssel Teater - blandt andet med ung dansk dramatik.

Men noget skal gribes anderledes an, når man kommer ud med et underskud på tre millioner.

På samme måde skal man fremover se på, om man kan gøre teatret til et endnu mere attraktivt og naturligt mødested i byen.

Vendsyssel Teater får samlet over 17 mio. kroner fra Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Med et antal på lidt over 16.000 billetkøbere i 2022 er det over tusind kroner i tilskud til hver teatergænger - det er en del.

Det er ikke teatrets skyld alene, de kæmper med det samme som andre teatre. Men for alle teatre gælder det lige nu, at de er nødt til at gentænke sig selv.

Der venter et stort arbejde for en ny direktør og forhåbentlig masser af spændende debatter lokalt om, hvad man vil med det dygtige teater og den fantastiske bygning midt i Hjørring.

Byen vælter sig ikke i den mængde af kultur, der burde høre til en by af dens størrelse. Vendsyssel Teater er et hjerte, der skal passes på.