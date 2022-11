Debat: Nordjyskes chefredaktør rammer ved siden af med sin dom over Aalborg

AALBORG: Det er en interessant debat, som Birgitte Sonne har startet i Nordjyske med sit interview med Kresten Thomsen i den forgangne uge. Til gengæld synes jeg, at chefredaktøren fra samme avis, kommer frem til nogle meget “nemme” konklusioner i søndagens leder - og ukritisk køber ind på Kresten Thomsens præmis.

Ikke dermed sagt, at kulturlivet i Aalborg Kommune ikke trænger til et ambitionsløft, for det mener jeg, at det gør. Men hvilke ambitioner skal vi have? Hvilken retning skal vi bevæge os i, hvis vi vil markere Aalborg på det (inter-)nationale landkort, som både Kresten Thomsen og chefredaktøren efterlyser? Der bliver henvist til Aarhus og Odense - Northside og Tinderbox - private tiltag med kommunal støtte (den danske variant af liberalisme), som har sat de pågældende byer på landkortet som musikbyer.

Kresten Thomsen og Karl Erik Storgaard glemmer bare, at de private aktører i de her tilfælde er internationale kommercielle selskaber, som driver koncertkoncepter over hele Europa. Med andre ord de samme hyldevarer som eksempelvis Tall Ship Races, Dansk Melodi Grand Prix med mere.

Bevares! Det er selvfølgelig fra en højere hylde og med store økonomiske muskler. Men er det den vej, Aalborg skal gå - bruge skattekroner i jagten på og i konkurrence med de andre større byer for at komme på det kulturelle Danmarkskort?

Konsekvensen vil på sigt være en lukning af Nibe Festival med videre. Sjovt nok kan jeg ikke lade være med at bemærke, at “afledte effekter” i søndagens leder er positive, hvis de har med kultur at gøre, men er “negative” andet sted i Nordjyske, hvis samme effekter leveres af en tillidsvalgt fra 3F eller bare en kongresdeltager i AKKC i det hele taget. Tankevækkende, men ikke overraskende.

I øvrigt er Aalborg allerede bagud på kulturpoint i forhold til hovedstaden, Odense, Aarhus, m.fl. - helt præcist et tocifret millionbeløb i statslige støttekroner, som uddeles udfra en forældet model, som Nordjyske tidligere har afdækket, og hvor Nordjylland er den store taber.

Så hvad skal vi satse på? Det svar leverer Kresten Thomsen jo til dels selv i interviewet: vækstlag, ildsjæle og produktudvikling af kultur. Vi skal turde lade tingene vokse nedefra, udvikle og forme sig. På den måde opstod karnevalet, Skråen, Studenterhuset, Nibe Festival og mange flere.

Aalborg markerer sig allerede på det kulturelle landkort, både bredt og smalt, med Kunsten, Musikkens Hus, Ordkraft, satsningen på den rytmiske musik på Huset via KORMA og det jazzmiljø, som lige så stille vokser frem. Spejlteltet med Skråen som arrangør er et eksempel på international høj klasse - akrobatik/cirkusartisteri, som rejser videre til Londons West End fra Nordkraft - og meget mere.

Aalborg har allerede sin egen kulturelle identitet - lad os udvikle den - vi vinder ikke kampen om det kulturelle Danmarkskort ved at kopiere de andre. Jeg drømmer da også om, at Aalborg markerer sig endnu mere på den nationale scene, men ikke med hvad som helst.

Sandheden er også, at de nemme og hurtige løsninger ikke findes, men i min optik kunne det være interessant, hvis man gav Nibe Festival nogle flere kommunale økonomiske muskler, så er jeg overbevist om at “Den Lille Fede” kan levere den internationale klasse som efterlyses. Det gør de i øvrigt allerede - One Republic topper plakaten i 2023! Nibe Festival har, sammen med andre fra det lokale musikmiljø, erfaringen og ekspertisen. Og så er det Made in Aalborg!

Selvfølgelig kan det også være, at politikere og embedsfolk tøver - belært af den seneste tids kølhaling af Aalborg i Nordjyske! Tænk hvis det går galt, så kan selv de bedste initiativer og intentioner blive udsat for tendentiøs og selektiv nyhedsdækning i regionens førende nyhedsmedie.