Nordkraft får verdenspremiere som opera

AALBORG: Den kendte Aalborg-forfatter Jakob Ejersbos berømte roman Nordkraft bliver nu til en operaopsætning.

En donation på 2,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond betyder, at CPH Opera Festival i 2020 kan opføre Jakob Ejersbos roman Nordkraft som opera i Aalborg og København. Det oplyser Det Obelske Familiefond i en pressemeddelelse.

Operaen bliver opført i dokumentariske rammer med ambitioner om at nå et bredere publikum og forny den klassiske musikdramatik.

Målet med operaen er at henvende sig til et bredere publikum og gøre operastoffet mere tilgængeligt – og samtidig forny den klassiske musikdramatik.

- Vi er meget glade for at støtte et visionært og ambitiøst projekt som dette, der både nytænker operaen og sætter den i nye sociale sammenhænge, så flest muligt får kendskab til og glæde af den klassiske musik. Det er helt i tråd med vores indsatser for at løfte både det kunstneriske område og kulturlivet i Nordjylland, hvor vi også har vores rødder, siger direktør i Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann i pressemeddelelsen.

Det er både kendte kræfter og nye talenter, der kommer til at stå bag operaen: Den erfarne librettist og musikhistoriker Nila Parly skal stå for at forvandle romanen til libretto, mens den nyuddannede Signe Lykke fra Det Jyske Musikkonservatorium står for kompositionen. Herudover vil Rune Skyum-Nielsen, der har skrevet en biografi om Jakob Ejersbo, være tilknyttet som konsulent.

Uropførelsen af operaen bliver i august 2020 i Aalborg. Derefter følger otte planlagte opførelser i Aalborg og København.