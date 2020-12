Northern Winter Beat aflyst

AALBORG:"Det er med stor ærgrelse, at vi har aflyst Northern Winter Beat 2021. Vi står overfor en svær situation, men vi prioriterer vores gæsters sikkerhed over alt andet", står der på Studenterhusets hjemmeside.

Her kan man endvidere læse, at spillestedet har forholdt sig til regeringens nedlukning af Danmark frem til 3. januar.

Festivalen for den smalle og upcoming musik, der hver vinter spreder sig ud over Aalborg spillesteder, skulle have fundet sted i Aalborg fra 28. til 31. januar, men arrangørerne har ikke turdet løbe risikoen for den forlængelse af nedlukningen, der ligger lige for som følge af den fortsatte stigning i smittetallene. Derudover har flere bands aflyst pga. Covid-19 restriktioner.

Studenterhuset opfordrer folk til at holde fast i deres købte billetter, der vil blive konverteret til 2022 udgaven af festivalen, men det er også muligt at få dem refunderet frem til fredag 15. januar.

Blandt artister, der skulle have spillet på Northern Winter Beat 2021, er Ghostpoet (UK), Maria W. Horn (SE) og Flying Horseman (BE).