Kiosken er revet ned: Nu skal du købe popcorn nyt sted i biografen

AALBORG:Skal du i biografen i Kennedy Arkaden de kommende uger, er den næsten ikke til at kende. Håndværkerne er nemlig i fuld sving med at rive den gamle foyer og kiosk ned, så der kan bygges et helt nyt område med kiosk, bar og lounge, fortæller biografchef Jan Ringtved.

- Når vi er færdige, er 80 procent af biografen en helt anden. Det bliver en lidt langsommere, hyggeligere og lidt længere oplevelse, fortæller han og forklarer, at foyer og kiosk får en ny mere ”urban” stil med mere afdæmpet belysning, gardiner og bløde lounge-møbler.

- Det er helt anderledes at gå her nu. Det er utroligt, hvad et tæppe kan gøre, siger biografchef Jan Ringtved. Foto: Torben Hansen

Selvom biografen får et markant anderledes udtryk, kommer man stadig til at kunne købe sodavand og popcorn. Foyerens centrale nyhed, baren, får til gengæld helt nye varer på hylderne, der passer til den nye stil.

- Vi kommer til at have baristakaffe, tre forskellige drinks, fire forskellige slags øl og seks forskellige slags vin.

Som noget af det første har håndværkerne været i gang med at sætte midlertidige vægge op, så biografgæsterne er skærmet fra byggearbejdet i det gamle kioskområde. Foto: Torben Hansen

Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag, og selvom biografen ikke behøver at holde lukket i resten af ombygningsperioden, bliver dele af biografoplevelsen væsentlig anderledes.

Uden den sædvanlige kiosk, kommer biografgæsterne nemlig til at skulle købe snacks og drikkevarer i det gamle billetsalg under trappen.

- Det bliver et meget decimeret sortiment, men det bliver vi nødt til, fortæller biografchefen og understreger, at selvom der for en stund ikke sælges bland selv-slik, kan man stadig købe både popcorn, slik og sodavand i den midlertidige kiosk.

Frem til midten af december skal du købe dine snacks og drikkevarer i det gamle billetsalg under trappen. Foto: Torben Hansen

Klar sidst på året

Ombygningen af foyer og kiosk er bare én del af den store opgradering af Kennedy-biografen. Tidligere på året skiftede man alle stole ud i samtlige sale. Nu er der bedre plads og elektriske lænestole på samtlige pladser – til gengæld er antallet af pladser halveret. Men investeringen har tilsyneladende virket.

Selvom efteråret har manglet de helt store blockbusters, og der er kommet færre pladser, er der nu flere, der går i biografen i Kennedy. Og den udvikling tilskriver Jan Ringtved de nye stole og den oplevelse, de giver.

- Og det er den oplevelse, vi nu forsøger at gøre endnu bedre, understreger han.

Tilbage i august begyndte biografen at erstatte de gamle biografstole med nye, elektriske lænestole. Det har halveret antallet af pladser i hele biografen. Foto: Torben Hansen

Ombygningen er efter planen færdig i midten af december, så Jan Ringtved og kollegerne kan byde gæsterne velkommen til den opdaterede biograf 15. december. Biografchefen går dog og drømmer om at blive klar bare én dag tidligere. 14. december er der nemlig premiere på storfilmen Avatar 2: The Way of the Water.