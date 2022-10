Nu er datoen for åbningen af Regan Vest klar

REBILD: Åbningen af koldkrigsbunkeren Regan Vest nærmer sig, og Nordjyske Museer oplyser nu, at den finder sted i 13. februar 2023.

Allerede fra 1. november kl. 10 bliver det muligt at booke billetter til rundvisninger online på nordjyskemuseer.dk.

Det oplyser Nordjyske Museer i en pressemeddelelse.

-Vi glæder os ustyrlig meget til at åbne Regan Vest og invitere folk indenfor. Det har vi arbejdet på i over ti år, siger Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyske Museer, som Koldkrigsmuseet Regan Vest er en del af.

En oplevelse af de helt store

Det nye museums hovedattraktionen er den atomsikre bunker, der blev opført i al hemmelighed i midten af 1960’erne. Bunkeren, der ikke er et militært anlæg, blev bygget med det formål at huse regeringen, embedsmænd og regent i tilfælde af en atomkrig.

Bunkeren står uberørt og fuldt møbleret med alt originalt interiør intakt – lige fra Arne Jacobsen-stole og lamper over sengetøj fra Nordisk Fjer til kommunikationsudstyr, Nato-stempler og papirklips.

Museet består dog af flere delelementer. Indgangen til bunkeren ligger skjult bag en helt almindelig murstensvilla. Her boede maskinmesteren med sin familie. Han havde opsyn med det hemmelige bunkeranlæg. Villaen er i dag indrettet, som den kunne have set ud i 1980, og publikum kan via digitale skærme møde den familie, som bor i huset.

Det nye museum er mere end bare bunkeranlægget. Den gule murstensvilla, hvor opsynsmanden boede med sin familie, er indrettet som et hjem kunne have set ud i 1980. Her kan publikum møde familien i huset, som foruden mor og far består at en teenagepige og en mindre dreng. Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer

Foruden selve bunkeren og familien i maskinmesterboligen kan besøgende også glæde sig til en koldkrigsudstilling i den nyopførte velkomstbygning tæt herved. Her udstilles blandt andet – som noget ganske særligt – genstande fra atombombningen af Hiroshima i 1945. Udstillingen fortæller om dagliglivet under den kolde krig, frygten for atomkrig samt de forberedelser, som samfundet gjorde, hvis krigen brød ud.

Endelig er der etableret vandrestier i området over bunkeren, hvor man kan få en fornemmelse for anlæggets størrelse ved at gå en tur i terrænet.

Pga. den enorme forhåndsinteresse og de begrænsede muligheder bunkeranlægget har i forhold til at lukke mange folk ind på samme tid, er det kun muligt at besøge bunkeren på rundvisninger. Billetter hertil kan kun købes online på www.nordjyskemuseer.dk – det er ikke muligt at købe billet ved ankomst til museet.

I første omgang sættes billetter i salg til perioden frem til og med påsken 2023. Billetter til næste sommer sættes i salg senere og annonceres gennem museets nyhedsbrev og på nordjyskemuseer.dk.