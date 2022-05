Nu får børnene deres eget kulturmøde

MORS:I sensommeren vender Kulturmødet tilbage i fuld vigør, når det løber af stablen fra 25.-27. august.

Og i år tilføjes der en ekstra dimension til programmet:

Sideløbende med det klassiske Kulturmøde byder Kulturmødet Mors nemlig børnene velkommen til deres helt eget kulturmøde. Det sker, når der åbner et nyt børneområde ved Kulturfjorden.

Om torsdagen og fredagen vil Børnenes Kulturmøde have et program for daginstitutioner og skoler, hvor man forventer, at mere end 2.000 børn vil deltage. Lørdag er pladsen ramme om børnefestival med koncerter, cirkus, workshops, balletskole og meget mere

- Vi vil så kunstneriske frø i næste generation. For os betyder det, at børnene skal have deres egen plads i programmet. Børnenes kulturmøde vil spire med oplevelser for de små og større børn. Vi skal synge fællessang, danse sammen og opleve kunsten med hele kroppen. Ofte ser vi, at det er voksne, der taler om børn til børn. På børnenes kulturmøde er det børnene, der har mikrofonen, udtaler direktør for Kulturmødet Trine Bang.

Dans, parade og fællessang

Skolerne og daginstitutionerne fra Mors skal være med til at skabe og udvikle Børnenes Kulturmøde 2022. Det foregår gennem tre initiativer - danseworkshops, skilte til årets store parade og fællessang.

I løbet af maj og juni tilbyder Kulturmødet alle skoler og daginstitutioner på Mors at deltage i workshops under temaet "Dans og Fællesskab". Til de pågældende workshops vil børnene få besøg af kunstnere, der med et festligt program underviser i spansk flamenco og dansk folkedans.

I den forbindelse har Kulturmødet Mors indgået en venskabsaftale med den sydspanske by Jerez de la Frontera. Samarbejdet skal blandt andet resultere i, at alle børn og elever på Mors lærer små danseserier, som under Børnenes Kulturmøde munder ud i en stor fællesdans og besøg af spanske børn.

Børnenes Kulturmøde byder også på stor fællessang-koncert, hvor alle børn har øvet 10 fællessange inden august, samt en festlig musikalsk parade gennem gaderne i Nykøbing Mors med temaet "Hvad Gør Mig Glad".

- Vi vil sætte det positive forrest - for der er nok i verden børnene kan bekymre sig om. Her handler det om det helt nære. Børn fra børnehavealderen til 9. klasse kommer til at bære skilte gennem gaderne med ord om, hvad der gør dem glade. Jeg er sikker på, at der bliver en stor oplevelse af fællesskab og et kæmpe "ja" til de små og store ting i livet, der gør en forskel, siger Trine Bang.