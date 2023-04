Nu kan dit barn gå til opera - her er grunden til, at du skal sende det afsted

NORDJYLLAND: Han får over 2.000 børn årligt til at synge pigtråd, hip hop og heavy metal i København.

Nu er turen kommet til opera. Ikke det mest børnevenlige at lære, tænker du måske, men ifølge idémanden bag projektet, Peter Rønn, er børn ikke bare nysgerrige på det, de går all in!

Nu kommer konceptet til Nordjylland, hvor institutioner og indskolinger i hele regionen kan tilmelde sig og øve op til kæmpe koncerter med flere tusind børn op til ni år som kor, som de skal afvikle med professionelle sangere og musikere.

Det eneste, du skal gøre, er at lægge kærligt pres på dit barns pædagog eller lærer.

Her er fem spørgsmål til manden, der mener, at børn fortjener kunst i akkurat samme høje kvalitet som den, voksne opsøger.

Peter Rønn har siden 2019 været leder af Aalborg Operafestival og har siden 2012 stået bag Syng Højt! som indtil nu har fundet sted i København og en enkelt gang i Kolding. Nu rykker forestillingerne til endnu flere pladser i København, og derudover Aarhus, Aalborg og Brønderslev. Foto: Søren Gylling

Kuldegys og fællesskaber

Kan børn synge opera?



- Det kan de sagtens. Mange kendte sange er faktisk oprindelig skrevet som operaer - som arier. Teksterne i denne forestilling er omskrevet, så de passer til børnene, men de kan sagtens lære at synge genren. For de små kræver det selvfølgelig, at de tager sutten ud og rejser sig op, men det skal vi nok få dem med på.

Lyder det godt?

- Det får vi jo at høre til operaopførelsen. Den er en hyldest til den akustiske fællessangoplevelse, som eksploderede under 2. verdenskrig, hvor folk mødtes udenfor og sang. Det er en ret fantastisk og kuldegysfremkaldende oplevelse. Det kræver, at alle synger med og er til stede. Og dét er børnene. Små og mellemstore børn er nogle af dem, der har allermindst filtre, når man siger, at man tror på dem, de giver den bare gas. Det har de gjort hver gang, vi har afholdt det, også dengang, hvor det handlede om sydafrikansk kor-tradition, der gik de fuldstændig banjo. Vi har et sangometer, hvor vi kan se, hvor højt, de synger, og den bonner nogle gange fuldt ud.

Hvordan reagerer børn på det?

- De er friske! Børn kan godt lide at bruge deres kroppe, og de er fantastiske til at glemme sig selv, når de bliver fanget af en historie. De har ikke så mange indre spærringer eller filtre, derfor er de også åbne for nye genrer. Og de synger ikke hele tiden, nogle gange hjælper de med at lave menneskehav af bølger.

Skal man for alvor tage en ny genre ind og opleve det betagende ved den, er der størst chance for, at man gør det, hvis man møder den på dens højeste niveau. Peter Rønn

Hvorfor skal børn egentlig synge opera? Eller hip hop eller heavy metal?



- Det giver masser af gode ting. Forestillingerne er en afslappende og uprætentiøs måde at arbejde med korsang og sit eget musikalske udtryk på, og så får de oplevelsen af, at den her musikforestilling kan kun laves, hvis også de er med. Og så er det et forløb, der pirrer alle sanser. Der er turen ud til koncerten med bus, kostumerne, historien på scenen, vinden der rasler i bladene, solen der står op over trækronerne - det er en totalæstetisk oplevelse. For ikke at nævne oplevelsen af at blive troet på af de voksne som artist.

Hvorfor er det vigtigt, at det er kunstnere på højt niveau, der deltager?

- Kunst på højeste niveau indeholder de sidste ti procent af det, der udgør livet - den del, der gør oplevelsen magisk, og som man ikke kan forklare. Skal man for alvor tage en ny genre ind og opleve det betagende ved den, er der størst chance for, at man gør det, hvis man møder den på dens højeste niveau. Der hvor det er berusende. Og selvfølgelig skal vores børn også have det bedste. Kunst på højt niveau behøver ikke være en lukket fest.

Syng Højt! - sådan foregår det Syng Højt! er Danmarks største fællessangsbegivenhed for de mindste borgere og har siden 2012 været en fast tradition for mere end 60 institutioner i København, der har beskæftiget sig med otte forskellige genrer.

Landets bedste musikpædagoger, sangere, musikere og forfattere er koblet på årets opførelse, herunder barytonsangeren Fredrik Zetterström, værterne Popsi & Krelle, Danmarks Underholdningsorkester og Marie Dalsgaard Rønn - kendt fra programmet Lille Nørd på DR.

Måneder før forestillingen får vuggestuer, børnehaver og indskolinger tilsendt sangmateriale til det nyskrevne værk "Troldeprinsessen", som de øver sig på.

I hver by afsluttes der med en udendørs event, hvor der “synges højt” sammen, og operaen Troldeprinsessen opføres. I Nordjylland foregår det under Aalborg Operafestival i Mølleparken 14. august kl. 10, hvor den uropføres, og i Brønderslev i Rhododendronparken 22. August kl. 10.

Folk i alle aldre er velkomne til disse events (gratis) - også børn og voksne, der ikke har deltaget i forløbet op til.

Tilmelding på www.synghøjt.dk VIS MERE

