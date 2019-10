Nu kommer den: C.W. Obel - the Musical

Med en donation på 125.000 kroner fra Det Obelske Familiefond kan Aalborg Slots Teater nu opføre den musikalske teaterforestilling ”Tobakken”, som tager udgangspunkt i Aalborg-historien om C. W. Obels tobaksfabrik.

”Historien om C. W. Obel er en vigtig del af Aalborgs kulturelle identitet. Aalborg Slots Teater yder et stort og dedikeret arbejde med at formidle Nordjyllands historiske fortællinger og gør på den måde kulturhistorien levende for alle”, lyder det fra Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond.

Teaterstykkets fortælling tager udgangspunkt i tre unge pigers liv som tobakspiger på C. W. Obels fabrik i slutningen af 1700-tallet og bliver opsat som en musikalsk forestilling, hvor livet på fabrikken bliver bundet sammen af sange og musik i krydsfeltet mellem klassisk musik og swingende jazz. Teateropsætningen vil således skildre den betydning, som fabrikken har haft for de mange mennesker, der arbejdede på fabrikken og boede i Aalborg.

Lokale, historiske dramaer i slotsgården

Sammen med opførelsen af historien om C. W. Obels fabrikker vil Aalborg Slots Teater også, med støtte fra Det Obelske Familiefond og Nordjyllands Historiske Museum, opsætte en plancheudstilling om C. W. Obels tobaksfabrik. Udstillingen vil blive vist på Aalborghus Slot i forbindelse med forestillingen.

Aalborg Slots Teater skaber teaterforestillinger og fortællinger, som er forankret i centrale temaer omkring historiske personligheder og begivenheder fra Nordjylland og bidrager således til at bevare og udvikle det historiske perspektiv. Gennem de unikke teaterforestillinger samarbejder professionelle kunstnere og lokale ildsjæle for at skabe en levende og moderne formidling af den nordjyske historie og kulturarv.

Teaterforeningen samarbejder desuden med Aalborg Cityforening, VisitAalborg, AKKC, Nordjyllands Historiske Museum og en række af interesserede sponsorer og fonde. Udover Det Obelske Familiefond har Aalborg Slots Teater også modtaget støtte fra Aalborg Kommune, Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Ejendomsmæglernes Fond og Nordea-fonden.

Der er forventet premiere i august 2020.