Direktør i sidste appel: - Det, der findes her, har det taget generationer at bygge op. Lader man det falde, kan det ikke bare bygges op igen

Der skal findes besparelser i kommunerne, og landet over lander pilen lige nu på kunsthaller, både i Aalborg og nord for København, hvor det historiske Gl. Holtegaard, der netop har haft besøgsrekord, står til at miste sin støtte.

Det samme gælder i Vrå, hvor Hjørring Kommune vil nedjustere støtten fra 750.000 kr. til 250.000 kr. til kunstbygningen, som lokale skabte sidst i 1990'erne.

Det er et fald, der reelt vil betyde en lukning af stedet, vurderer direktør Signe Højmark, der ærgrer sig over villigheden til at risikere et sted, der i stigende grad skaber platforme, der løfter regionens unge og kunstnere og trækker nationale fondsmidler til.

Men inden, politikerne træffer beslutningen, bør de vide præcist hvad, de mister, mener direktøren, der understreger, at kommunen får langt mere tilbage, end hvad den giver, for hver nuværende krone, der puttes i driften.

Både i form af en lokal attraktion og i form af økonomiske investeringer udefra.

Først noget om indholdet.

Kunstbygningen har i flere år haft fokus på ung samtidskunst. Her værker af Laura Højvang Degn, Anne-Sofie Overgaard og Anne Lindgaard Møller.

Kulturarv og attraktion

Kunstbygningen har stærke forbindelser til både nationale og internationale kunstnere og kunstmiljøer, og de store fonde støtter udstillingerne og har desuden købt mange værker fra dens udstillinger.

Derudover deponerer Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond mange af deres indkøb i kunstbygningen, som således forvalter fælles national kunst og kulturarv.

Hvert år afholdes desuden Vrå Udstillingen, som gennem 81 år har samlet ledende billedkunstnere og arkitekter fra hele landet som årets højdepunkt.

En lukning af kunstbygningen vil ikke bare lukke bygningen, men sandsynligvis også medføre en lukning af Vrå Udstillingen samt en væsentlig del af Vrå Koncerterne, vurderer Signe Højmark.

- En lukning vil ikke kun være et tab for Vrå by, men for Hjørring Kommune, kommunens kulturprofil og for hele det kunstneriske miljø i Nordjylland, siger Signe Højmark, der har været leder af Kunstbygningen i Vrå siden 2022. Foto: Martin Damgård

En investering med stort tilbageløb

Kunstbygningen i Vrå modtager lige nu 740.000 i driftstilskud fra Hjørring Kommune. Oven i det skaffer de selv lidt over en million gennem entre, salg og fonde.

Holdes det op imod driftstilskuddet, så får kommunen altså 150 procent ud af deres investering.

- Hvis vi yderligere omregner den værdi, vi skaber for børn og unge i form af gratis workshops og hvad vi bidrager med på Naturmødet samt i donerede udsmykninger, så kommer dette tal op på 230 procent svarende til, hvad det ville koste kommunen selv at skaffe tilsvarende værdi, siger Signe Højmark, der peger på, at de frivilliges indsats alene svarer til 1,5 årsværk.

Derudover er kunsthallen god til at søge fonde. I år alene har de hentet 600.000 kr. til udstillinger, arrangementer og aktiviteter - senest 258.720 kr. fra Spar Nord Foden til projektet Livsbilleder, som henvender sig til unge nordjyder i et trivsels og dannelsesperspektiv.

- Alt dette er muligt, så længe kommunen holder hånden under driften og sikrer en professionel ledelse, siger Signe Højmark, der advarer om, at muligheden for at søge fondsmidler og skabe udstillinger falder bort, hvis der ikke er lønninger til de to ansatte (1,5 årsværk til sammen), men kun husets drift.

Derudover vil den nuværende driftsstøtte kunne sikre yderligere støtte fra staten.

- Der er noget, der tyder på, at den nye museumsreform ender med, at støtten til museerne i et eller andet omfang bliver gjort afhængig af de kommunale tilskud. I lyset af det gælder det jo om, at de institutioner, man har i sin kommune, er berettiget til støtte, siger hun.

På niveau med store kunstinstitutioner

Ser man på, hvad kunstbygningen får for driftstilskuddet fra kommunen, så præsterer de faktisk proportionalt på niveau med store kunstinstitutioner i større byer, hvis man ser på antal ansatte og besøgende, vurderer hun.

- Vi har et publikumsantal på cirka 6.000 om året plus alle dem, der møder os, når vi er ude af huset med kunst. Større steder med seks gange så meget i driftstilskud og op til 10 ansatte har et publikumstal på cirka 25.000. Det vil sige, at vi proportionalt klarer os lige så godt, og det på trods af en beliggenhed i en lille by med 2.500 indbyggere, siger hun.

Kunstbygningen i Vrå var på Kulturmødet og Naturmødet med værket "Landskabsstyrhus" skabt af Hartmut Stockter - et interaktivt værk, der tiltrak både børn og voksne. Det er Støttet af Statens Kunstfond og Region Nord. Privatfoto

Betaler kultur sig?

Udover at give publikum oplevelser og varetage en regional forpligtelse over for kunstnere og publikum, så er der også et egnsudviklingsperspektiv, der skal tages i betragtning, mener direktøren.

Ifølge forskning fra Kulturens Analyseinstitut af danskernes prioriteringer ønsker halvdelen af alle borgere sig kultur i deres liv og er brugere af den. Et tal der ligger over dem, der fremhæver sport.

- I Vrå er der netop indviet en ny disc golfbane, og der er en svømmehal på vej. I Hjørring planlægger man et nyt lysanlæg til 21 millioner kr. Også her ønsker befolkningen sig gode faciliteter, men man bør virkelig ikke overse kulturens betydning for tilknytningen til et sted.

Og lige netop kunstbygningen, der både huser en stor samling af den nordjyske kunstner Svend Engelund, er indbegrebet af lokal DNA, mener hun.

- Borgerne har sammen med kunstnere og arkitekter selv skabt et unikt miljø, og Hjørring Kommune og før den Vrå Kommune har gennem 30 år holdt hånden under den fortsatte eksistens af stedet. Man kan spørge sig selv om man virkelig vil skille sig af med både kulturarv og alt det liv, der i dag kendetegner stedet, siger Signe Højmark, der understreger, at hun har forståelse for de dilemmaer, kommunalpolitikere står i, når der skal prioriteres og fordeles midler.

- Men vi vil alligevel opfordre til at afsøge alle tænkelige muligheder for fortsat at kunne støtte driften. Det, der findes her, har det taget generationer at bygge op. Lader man det falde, kan det ikke bare bygges op igen.