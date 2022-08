Nu står nordjyske politikere og borgmestre sammen: Fordelingen af kulturmilliarderne skal til debat!

NORDJYLLAND: For en uge siden henvendte folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) sig til samtlige borgmestre og folketingsmedlemmer i Nordjylland. Her i spurgte han, om de ville stå bag en fælles henvendelse til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen med en opfordring til at arrangere et møde om kulturstøtte samt forslag om at nedsætte en ekspertgruppe.

Målet er at skubbe debatten om fordelingen af den statslige kulturstøtte endnu et skridt frem ved at tale med en fælles nordjysk politisk stemme, og det har han fået opbakning til.

Alle borgmestre og folketingsmedlemmer på nær ministre bakker op om henvendelsen. Udenfor står altså kun Mette Frederiksen, Simon Kollerup, Flemming Møller Mortensen, Rasmus Prehn og Peder Hvelplund, der alle har undladt at svare.

- Jeg er glad for, at tilslutningen bliver så politisk bred. Det burde alt andet lige blive lettere at bringe spørgsmålet på bordet hos en kommende regering. Vigtigt er det herefter, at hver enkelt borgmester og folketingsmedlem også presser på i eget parti, siger Preben Bang Henriksen (V), der dog ærgrer sig over manglende svar fra de nordjyske ministre.

- Vores nordjyske ministre er jo også lokalt valgte folketingsmedlemmer fra Nordjylland. Jeg håber da ikke, at al lokal politisk interesse ophører, når man bliver minister, siger han.

Når noget ikke kan forklares, kan det heller ikke forsvares. Bjarne Laustsen (S), folketingsmedlem

S-politiker: Det drejer sig om langt mere end kultur

En af dem, der har sat sit navn bag den fælles henvendelse, er folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S).

- Jeg har i alle årene undret mig over, at der er så store forskelle mellem by, land og regionerne imellem, og jeg har det sådan, at når der er noget, der ikke kan forklares, så kan det heller ikke forsvares. Og derfor er der god grund til at få kigget på det her og få lagt en plan. Det er min indstilling til regeringen, at de lytter og kigger på de eksempler, der er. Det drejer sig jo ikke om kulturtilbud alene, men om at nogle kommuner selv skal finde rigtig mange penge til kultur, der går fra andre områder, siger den nordjysk valgte socialdemokrat.

- Der er kun to muligheder i det her - enten at sætte støtten til nogle kulturinstitutioner ned, så andre kan sættes op, eller at tilføre flere midler til området, så dem, der ligger langt under andre, kan hæves op, siger Bjarne Laustsen (S). Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Du og andre socialdemokrater kunne jo have bakket op om Preben Bang Henriksens forslag om en ekspertgruppe, da han fremsatte det sidste år. Hvorfor gjorde du ikke det?

- Det var jo ikke en koordineret indsats, det var jo et synspunkt, han havde alene. Det, der er sket sidenhen, er, at vi har fået en henvendelse fra det kommunale liv, der har bedt os om at se på det, blandt andet byrådsmedlemmer i Frederikshavn Kommune. Og når der nu kommer en fælles henvendelse fra både borgmestre og folketingspolitikere, så har jeg valgt at bakke op, siger Bjarne Laustsen, der mener, at det batter noget i forhold til at sætte en dagsorden, når nordjyske politikere går sammen på tværs af partier.

- Vi forpligter os jo hermed på at arbejde tværpolitisk for at løse det. Og regeringen og kulturministeren er allerede meget optaget af det her. Kulturstøtten er jo i virkeligheden samme sag som udligningsordningen og støtteordningerne på universitetsområdet - de gamle universiteter har et højere taxameter end de nye som fx Aalborg Universitet. Det er også begrundet med historik og kan ikke forklares. Men hverken kommuner eller universitetsrektorer kan blive enige om en model - ingen har penge til at give til de andre, derfor er regeringen nødt til at finde løsninger, siger han.

Den fælles henvendelse til kulturministeren Kære kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Vi tillader os hermed at rette henvendelse til dig vedrørende fordelingen af statslige midler til kulturstøtte i Danmark. Vi skal ikke trætte med mange sammenligninger mellem eksempelvis Nordjylland og københavnsområdet. Du er selvfølgelig bekendt hermed og således også bekendt med, at når de nordjyske kommuner skal kompensere for den manglende statsstøtte, ja så bliver der i den grad tale om et ekstra træk på kommunernes øvrige driftskonti. Således sender staten to en halv gange mere pr. indbygger til nordsjællandske museer end til nordjyske museer – for blot at nævne et enkelt eksempel. Eller Skagens Kunstmuseer, der årligt modtager omkring fem procent af, hvad der tilgår Arken i statsstøtte. Ingen er øjensynlig i stand til at give en fornuftig forklaring på denne voldsomme skævdeling – ud over, at "sådan har det altid været". Det er for så vidt også korrekt. Røde som blå regeringer har løbende i mange år praktiseret den skæve ordning. Men vi mener ikke, at denne skævvridning skal fortsætte. Vi opfordrer dig derfor til at indkalde til et møde, hvorunder en snarlig ændret fordeling kan blive drøftet – evt. i form af nedsættelse af en hurtigarbejdende ekspertgruppe til udarbejdelse af forslag. Med venlig hilsen

