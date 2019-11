Ny bog om spillet over dem alle: Julegaven til den voksne fodboldfan

FAGBOG: Asker Hedegaard Boye: ”Spillets forvandling”

Fodbold er vores nationalsport. Det er den sportsgren, der har flest organiserede udøvere, og det er uden sammenligning den sportsgren, der har flest tilskuere.

Denne position kan måske undre nogen, men den beror på penge og rettidig omhu.

Asker Hedegaard Boye, fodboldskribent på Weekendavisen, skriver om fodboldens forvandling fra ”folkelig” sport til big time business.

Asker Boye skriver om fodbold i Weekendavisen. Han er idehistoriker, og den foreliggende bog er hans fjerde om emnet. Den tegner billedet af de seneste 30 års udvikling i fodbold, svarende cirka til forfatterens mulige hukommelse.

Det er en ambitiøs skildring af sporten. 10 nedslag i aktører og faktorer, der til sammen har formet forløbet.

Det begynder med pengene

Boye begynder med pengene.

Genrejsningen af fodbolden som både aktivitet og underholdning blev kun mulig på grund af investeringer. I 1980’erne var fodbolden i en nedadgående spiral. Slidte stadions, tilskuerkatastrofer, racisme, hooliganisme og dårlig presse.

Pengene vendte denne spiral med siddepladser, tv-rettigheder og skyhøje transfersummer.

Grænserne blev brudt. Særligt Bosman-dommen fra 1995 gjorde international spillerhandel mulig, og skridt for skridt faldt både de kulturelle særtræk og regler, der begrænsede antallet af udenlandske spillere på de enkelte klubhold. Både spillere og kampe blev en del af det indre marked.

Fokus på Beckham

Men reglerne blev også ajourført.

Regler om f.eks. tilbagelægninger, offside og på det seneste videodomme (VAR) har målrettet sigtet på at gøre spillet mere seværdigt.

Medieeksponeringen har skabt internationale superstjerner med faste rygnumre, trøjesalg og bijob som modeller. Bogen fokuserer på Beckham, men tendensen er generel.

Det er i stigende grad spillerne, der bestemmer over karrieren, spillestilen og endda trænervalg. Lønningerne stiger og transfersummerne ligeså.

Skabelsen af Champions League

Lidt paradoksalt falder dette sammen med større taktisk vægt på kollektivet. Nybrud i spilforståelsen har været videreudviklinger af den hollandske totalfodbold med spansk tiqui-taca eller høj fart og højt pres à la Klopp.

Og der måles ganske videnskabeligt på alt muligt.

Nogle toptrænere har taget rampelyset, f.eks. i rivaliseringen mellem Guardiola og Mourinho.

Men det største nybrud er egentlig skabelsen af Champions League.

De store klubber er nu så store, at de former deres egen liga med garanti for kampe, tv-tid og præmiepenge. Pengene fører magt med sig, og så er ringen sluttet. Bestikkelse for at få VM til Qatar, vennetjenester og strategiske investeringer i massunderholdning, sponsormagt, klubkøb og forudsigelige konflikter mellem nye ejere og gammel klubkultur.

Det er nye tider og big business.

Elegant komponeret

Bogen er helt ajour og elegant komponeret. De 10 kapitler leder over i hinanden, og der er 12 sider med relevante illustrationer til emner og pointer. Detaljemættet og ret indforstået fastholder forfatteren et overordnet synet på spillet som modsætningsfyldt.

Større frihed til spillerne over for klubstyring, stigende lønninger og samtidig skattesvindel, arbejdskraftens fri bevægelighed og dertil et boom i antallet af spilleragenter.

Rebellernes plads som publikumsyndlinge, koreograferet konflikt mellem personligheder og spilsystemer, fankultur og investeringer. Struktur og revolution, underholdningens tvetydige blanding af eskapisme og tilstedeværelse.

Boye er vidende og velskrivende.

Vi er alle mandagstrænere

Han har læst en frygtelig masse, både på hollandsk, catalansk og italiensk, hvis man skal tro boglisten, og dog er det ikke helt klart, hvor han vil hen.

Det er meget sympatisk at fortolke fodboldspillet som et åbent forum for identifikation, engagement og følelsesudfoldelse, et kæmpestort fællesskab med indbyggede modsætninger.

Vi er alle mandagstrænere med noget i klemme, men det er svært at mærke, hvad Boye brænder for.

Alligevel er han den moderne fodboldskribent, der kommer nærmest til at løfte arven fra legendariske Per Høyer Hansen.

Bogforsiden.

Asker Hedegaard Boye: ”Spillets forvandling. Europæisk fodbold i 30 år”.

231 sider, 200 kroner. Gyldendal.